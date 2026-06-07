Vadis Odjidja-Ofoe zakończył karierę. Nie zgadniesz, jaki klub był jego ostatnim

Odjidja-Ofoe urodził się 21 lutego 1989 roku. Pierwsze piłkarskie szlify zbierał w KAA Gent, a później także w Anderlechcie. Następnie występował w klubach angielskich i niemieckich, a w trakcie sezonu 2016/2017 trafił do Legii Warszawa.

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Wraz z "Wojskowymi" wystąpił w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Sięgnął też po mistrzostwo Polski. Po zaledwie roku spędzonym na Łazienkowskiej Belg opuścił jednak Warszawę. Przeniósł się do Olympiakosu, a później grał jeszcze w KAA Gent i Hajduku Split.



Jego ostatnim klubem był Eendracht Aalst Lede. To zespół z piątego poziomu rozgrywkowego w Belgii.

Odjidja-Ofoe zakończył karierę w wieku 37 lat.