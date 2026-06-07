Warszawa stolicą polskiego... żeglarstwa. Moc atrakcji nad Wisłą

Choć żeglarstwo kojarzone jest przede wszystkim z morzem lub - jeśli mówimy o śródlądziu - jeziorami, dyscyplina ta ma w Polsce wyjątkowo długą i bogatą tradycję, jeśli chodzi o królową naszych rzek, czyli Wisłę.

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- My tu jesteśmy, oczywiście z przerwami, od wielu, wielu lat, bo byliśmy tu już w latach 50. i 60., kiedy nie było jeszcze Zalewu Zegrzyńskiego i to właśnie tutaj, na rzece, uczyliśmy się żeglować, z czego wynikały później wspaniałe rezultaty na arenie międzynarodowej. Nawet ja miałem przyjemność startować w mistrzostwach świata na Cadecie, na którym trenowałem w Warszawie i na tych mistrzostwach zająłem 2. miejsce. To tylko pokazuje, jakie Wisła dawała wówczas umiejętności, a to, że tutaj wracamy, to wspaniała wiadomość nie tylko dla mnie, ale i dla Warszawiaków. Cieszę się, że jest taka inicjatywa i mam nadzieję, że w kolejnych latach jeszcze ją wzbogacimy - powiedział Tomasz Holc, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego, dwukrotny olimpijczyk.

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Ze stolicą żeglarstwo związane jest zresztą nie tylko czysto sportową rywalizacją. To właśnie w Warszawie, jeszcze w czasach niemieckiej okupacji, w 1942 roku, powstały pierwsze Omegi, czyli najpopularniejsze chyba łódki do rozpoczynania przygody z tą dyscypliną!

- Mało kto wie, ale dzięki tego typu imprezom coraz więcej ludzi się tego dowiaduje, że Omega, czyli łódka, na której kiedyś każdy żeglarz w Polsce miał okazję pływać, powstała właśnie w Warszawie. Juliusz Sieradzki właśnie tutaj, nad Wisłą, skonstruował i zwodował pierwsze Omegi i to tutaj się to rodziło. Cieszę się, że żeglarstwo mogło wrócić do matecznika - przypomniał Kasper Orkisz, komandor Regat o Puchar Prezydenta Warszawy.

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Pomysł włączenia żeglarstwa do obchodów Dni Stolicy był prawdziwym strzałem w dziesiątkę! Na plaży Rusałka pojawiło się mnóstwo ludzi, nie tylko tych, którzy aktywnie walczyli o podium w Regatach o Puchar Prezydenta Warszawy, ale i pasjonatów żeglarstwa rekreacyjnego, a także ludzi, którzy... nigdy nie mieli z tą aktywnością nic wspólnego, a nad Wisłę przyszli z czystej ciekawości.

- Jest to inicjatywa, mająca zachęcać Warszawiaków do pływania, do spędzania aktywnie czasu nad Wisłą - nie tylko jeśli chodzi o aspekt żeglarski, bo mamy tu również warsztaty SUP oraz stowarzyszenia promujące spływy kajakowe czy wioślarstwo na Wiśle. Żeglarstwo jest wspaniałe. Ja sama miałam przyjemność od dziecka stawiać pierwsze kroki na łódce i u mnie żeglarstwo zbudowało charakter oraz umiejętność radzenia sobie w każdej sytuacji - wyjaśniła Wiktoria Ossowska, event manager Regat o Puchar Prezydenta Warszawy.

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Ogromnym plusem były stanowiska Polskiego Związku Żeglarskiego w ramach programu PGE PolSailing, które z jednej strony pokazywały najmłodszym, czym w ogóle jest żeglarstwo, a z drugiej - udowadniały, że wbrew pozorom nie musi to być sport elitarny, jedynie dla bogatych. Co więcej, dla tych, którzy chcieli spróbować żeglarstwa "od zera", zorganizowano zajęcia, na których w pierwszej kolejności skupiano się na kwestiach bezpieczeństwa.

- Podczas zajęć uczymy się przede wszystkim bezpieczeństwa przebywania na wodzie i nad wodą, uczymy się, jak przygotować sobie sprzęt, jak zachowywać się na wodzie, jak czytać pogodę z chmur i wiatru, ale przede wszystkim uczymy się samodzielności. PGE PolSailing jest całkowicie bezpłatny, gdyż jest to program Polskiego Związku Żeglarskiego, realizowany dzięki funduszom Ministerstwa Sportu i Turystyki - tłumaczył Filip Kazuła, koordynator programu PGE PolSailing.

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O tym, że w żeglarstwie można się zakochać od pierwszego wejrzenia, znakomicie opowiedział Wojciech Kosmala, operator żeglarski, który ma w nim niezwykle bogate doświadczenie, wyniesione zarówno z samodzielnych startów, przekazywania tej pasji najmłodszym, jak i przypatrywaniu się zawodom amatorów i zawodowców z pozycji właśnie operatora.

- Żeglarstwo widziałem w swoim życiu już z trzech perspektyw: najpierw tata nauczył mnie pływać łódką, potem byłem trenerem żeglarskim, więc widziałem, jak dzieci zdobywają umiejętności na wodzie, a teraz widzę żeglarstwo z perspektywy takiego ukrytego obserwatora, bo nagrywam imprezy żeglarskie, więc mogę zobaczyć, jak te małe dzieciaki uczą się żeglować, jak stają się odważniejsze. Sam wiem, jak super uczuciem jest kontakt z naturą, poczucie wiatru na twarzy, słońca, ale i możliwość ścigania się z innymi, a jako operator widzę, jakie emocje to wyzwala, jak ludzie cieszą się na łódkach. Dla dorosłych jest to reset, dla dzieci zabawa, więc każdy wyciąga z tego coś dla siebie - podsumował Wojciech Kosmala.

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Trudno się zatem dziwić, że żeglarstwo od kilku lat zyskuje w Polsce na popularności. Jest to bowiem aktywność, którą właściwie nie ma barier wiekowych. Pierwsze samodzielne kroki w tej dyscyplinie stawiają już sześcioletnie dzieci, a 87-letni Krzysztof Baranowski jest właśnie w trakcie trzeciego w swoim życiu samotnego rejsu dookoła świata!