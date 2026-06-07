Liderka i wiceliderka rankingu górą! Znamy wynik finału Roland Garros

Tenis

Czeszka Katerina Siniakova i Amerykanka Taylor Townsend triumfowały w rywalizacji deblistek w wielkoszlemowym turnieju tenisowym French Open w Paryżu. W finale pokonały Kazaszkę Annę Danilinę i Serbkę Aleksandrę Krunić 6:2, 7:5.

Dwie uśmiechnięte tenisistki obejmują się po wygranym meczu, jedna z nich trzyma rakietę tenisową.
fot. AFP
Katerina Siniakova i Taylor Townsend górą w Roland Garros

W decydującym spotkaniu zmierzyły się dwie najwyżej rozstawione pary, a zwyciężyły liderka i wiceliderka światowego rankingu w tej specjalności.

 

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Siniakova i Townsend wspólnie sięgnęły po trzeci wielkoszlemowy tytuł, ale pierwszy w stolicy Francji. W sumie Czeszka ma już w dorobku 11 zwycięstw deblowych w imprezach tej rangi i jeden w mikście. Amerykanka wszystkie Szlemy wygrała z duecie z nią.

Wynik finału Roland Garros:

Katerina Siniakova, Taylor Townsend - Anna Danilina, Aleksandra Krunić 6:2, 7:5. 

PAP
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