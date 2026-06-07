Liderka i wiceliderka rankingu górą! Znamy wynik finału Roland Garros
Czeszka Katerina Siniakova i Amerykanka Taylor Townsend triumfowały w rywalizacji deblistek w wielkoszlemowym turnieju tenisowym French Open w Paryżu. W finale pokonały Kazaszkę Annę Danilinę i Serbkę Aleksandrę Krunić 6:2, 7:5.
W decydującym spotkaniu zmierzyły się dwie najwyżej rozstawione pary, a zwyciężyły liderka i wiceliderka światowego rankingu w tej specjalności.
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Siniakova i Townsend wspólnie sięgnęły po trzeci wielkoszlemowy tytuł, ale pierwszy w stolicy Francji. W sumie Czeszka ma już w dorobku 11 zwycięstw deblowych w imprezach tej rangi i jeden w mikście. Amerykanka wszystkie Szlemy wygrała z duecie z nią.
Wynik finału Roland Garros:
Katerina Siniakova, Taylor Townsend - Anna Danilina, Aleksandra Krunić 6:2, 7:5.Przejdź na Polsatsport.pl