Zaskakująca deklaracja Baraniewskiego. Zapowiedział przerwę

Hubert PawlikSporty walki

Iwo Baraniewski przyznał, że jest zmęczony i chce nieco odpocząć po zwycięstwie z Juniorem Tafą na gali UFC w Las Vegas. - Potrzebuję tego - przyznał podczas konferencji prasowej.

Iwo Baraniewski w trakcie wywiadu po walce MMA na gali UFC.
fot. UFC
Iwo Baraniewski z kolejnym zwycięstwem w UFC

Iwo Baraniewski (9-0-0) pokonał Juniora Tafę (7-6-0) przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie podczas gali UFC Fight Night 278 w Las Vegas. Polak został nagrodzony trzecim bonusem i zainkasował już 250 tys. dolarów. 

 

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- Jestem bardzo szczęśliwy, że zaliczyłem kolejne zwycięstwo w pierwszej rundzie. Będę legendą - oznajmił podczas konferencji prasowej.

 

Baraniewski zdradził, że planował obalić rywala, a następnie go poddać. Ale w trakcie walki zmienił zdanie.

 

- Poczułem, że ma moc w pięściach, więc nie chciałem ryzykować. Musiałem go zmęczyć. Kiedy zobaczyłem, że odczuł pierwsze kopnięcie w łydkę, kontynuowałem to - tłumaczył.

 

Jak się okazuje, 27-latek planuje zrobić sobie przerwę.

 

- Chciałbym zawalczyć z kimś z rankingu kategorii półciężkiej, choć nie mam konkretnego nazwiska. (...) Myślę, że dobrym terminem na powrót do klatki będzie końcówka roku. Muszę odpocząć, potrzebuję tego - podsumował.

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IWO BARANIEWSKIMMASPORTY WALKIUFC
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