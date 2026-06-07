Zaskakująca deklaracja Baraniewskiego. Zapowiedział przerwę

Iwo Baraniewski (9-0-0) pokonał Juniora Tafę (7-6-0) przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie podczas gali UFC Fight Night 278 w Las Vegas. Polak został nagrodzony trzecim bonusem i zainkasował już 250 tys. dolarów.

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- Jestem bardzo szczęśliwy, że zaliczyłem kolejne zwycięstwo w pierwszej rundzie. Będę legendą - oznajmił podczas konferencji prasowej.

Baraniewski zdradził, że planował obalić rywala, a następnie go poddać. Ale w trakcie walki zmienił zdanie.

- Poczułem, że ma moc w pięściach, więc nie chciałem ryzykować. Musiałem go zmęczyć. Kiedy zobaczyłem, że odczuł pierwsze kopnięcie w łydkę, kontynuowałem to - tłumaczył.

Jak się okazuje, 27-latek planuje zrobić sobie przerwę.

- Chciałbym zawalczyć z kimś z rankingu kategorii półciężkiej, choć nie mam konkretnego nazwiska. (...) Myślę, że dobrym terminem na powrót do klatki będzie końcówka roku. Muszę odpocząć, potrzebuję tego - podsumował.