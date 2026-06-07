Zmiana w reprezentacji Brazylii! Zastępstwo z powodu kontuzji

Piłka nożna

Piłkarz reprezentacji Brazylii Wesley z AS Roma, występujący na pozycji prawego obrońcy, z powodu kontuzji nie zagra w rozpoczynających się 11 czerwca mistrzostwach świata. W kadrze „Canarinhos” zastąpi go defensywny pomocnik Atalanty Bergamo Ederson.

Piłkarze walczący o piłkę na boisku.
fot. AFP
Zmiana w reprezentacji Brazylii! Zastępstwo z powodu kontuzji

Wesley, praktycznie jedyny specjalista od gry na prawej obronie w 26-osobowej kadrze trenera Carlo Ancelottiego, doznał kontuzji podczas sobotniego meczu towarzyskiego z Egiptem (2:1) w Cleveland.

 

Jak podkreślają światowe media, selekcjoner „Canarinhos” musi teraz uzupełnić tę stronę boiska wszechstronnymi środkowymi obrońcami Danilo i Ibanezem.

 

„Rezonans magnetyczny wykazał uraz mięśnia przywodziciela w lewym udzie” – poinformowała Brazylijska Konfederacja Piłkarska (CBF) w oświadczeniu. Podkreśliła, że ubolewa z powodu tej kontuzji, a Wesley jest „piłkarzem bardzo lubianym przez drużynę i zawsze będzie uważany za część tego zespołu”.

 

Jak dodano, powołany w miejsce kontuzjowanego kolegi Ederson dołączy w poniedziałek do ekipy przebywającej w Stanach Zjednoczonych.

 

Brazylia to pięciokrotny mistrz świata. Na mundialu 2026 wystąpi w grupie C, gdzie zmierzy się kolejno z Marokiem, Haiti i Szkocją.

PAP
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