Zmiana w reprezentacji Brazylii! Zastępstwo z powodu kontuzji
Piłkarz reprezentacji Brazylii Wesley z AS Roma, występujący na pozycji prawego obrońcy, z powodu kontuzji nie zagra w rozpoczynających się 11 czerwca mistrzostwach świata. W kadrze „Canarinhos” zastąpi go defensywny pomocnik Atalanty Bergamo Ederson.
Wesley, praktycznie jedyny specjalista od gry na prawej obronie w 26-osobowej kadrze trenera Carlo Ancelottiego, doznał kontuzji podczas sobotniego meczu towarzyskiego z Egiptem (2:1) w Cleveland.
Jak podkreślają światowe media, selekcjoner „Canarinhos” musi teraz uzupełnić tę stronę boiska wszechstronnymi środkowymi obrońcami Danilo i Ibanezem.
„Rezonans magnetyczny wykazał uraz mięśnia przywodziciela w lewym udzie” – poinformowała Brazylijska Konfederacja Piłkarska (CBF) w oświadczeniu. Podkreśliła, że ubolewa z powodu tej kontuzji, a Wesley jest „piłkarzem bardzo lubianym przez drużynę i zawsze będzie uważany za część tego zespołu”.
Jak dodano, powołany w miejsce kontuzjowanego kolegi Ederson dołączy w poniedziałek do ekipy przebywającej w Stanach Zjednoczonych.
Brazylia to pięciokrotny mistrz świata. Na mundialu 2026 wystąpi w grupie C, gdzie zmierzy się kolejno z Marokiem, Haiti i Szkocją.Przejdź na Polsatsport.pl