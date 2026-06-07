Znamy mistrzów świata w koszykówce 3x3

Amerykanki w finale pokonały Australijki 21:20. To ich czwarte złoto, poprzednio triumfowały w 2012, 2014 i 2023.

Łotysze, mistrzowie olimpijscy z Tokio (2021), byli lepsi w finale od Niemców i zwyciężyli 20:15. To ich pierwszy złoty medal mistrzostw globu. W 2019 roku w Amsterdamie przegrali mistrzostwo z USA.

Nie tylko mecze finałowe, ale i półfinały były bardzo zacięte i stały na wysokim poziomie. Amerykanki pokonały po dogrywce koszykarki z Azerbejdżanu 19:18, a w drugim półfinale obrończynie tytułu Holenderki uległy Australijkom 14:16.

Łotysze w walce o finał wygrali z sześciokrotnymi mistrzami świata Serbami po dogrywce 20:19. Przesądził o tym rzut Karlisa Lasmanisa, złotego medalisty olimpijskiego z Tokio.

W finale Amerykanki bardzo dobrze zaczęły spotkanie z Australijkami. Prowadziły 4:0, 6:1, 8:3 i 11:5. Koszykarki z Antypodów walczyły jednak do końca, na minutę i 29 sekund przed końcem doprowadziły do remisu 17:17 dzięki rzutom za dwa punkty, czyli z dystansu. Wygrywały nawet 20:19, ale o zwycięstwie koszykarek z USA przesądził rzut za dwa punkty Joyce Edwards.

Finał mężczyzn początkowo toczył się pod dyktando Niemców, grających w meczu o złoty medal po raz pierwszy. Wygrywali 4:1, 5:2, 8:5, a w połowie spotkania 10:7. Niesamowite akcje Karlisa Lasmanisa i zespołowa gra całej drużyny Łotwy pozwoliła doprowadzić do remisu (10:10, 12:12, 15:15). Na dwie minuty przed końcem mistrzowie olimpijscy z Tokio wygrywali po akcjach Naurisa Miezisa, Francisa Lacisa oraz Lasmanisa 17:15, a w ostatnich kilkudziesięciu sekundach powiększyli przewagę nad coraz mniej mającymi sił Niemcami.

Najlepszą koszykarką (MVP) została 20-letnia Amerykanka Mikaylah Williams, a do pierwszej trójki turnieju zostały razem z nią wybrane Australijka Amy Atwell oraz Holenderka Noortje Driessen.

Najlepszym koszykarzem turnieju uznany został Łotysz Karlis Lasmanis, syn olimpijczyka, wioślarza (1992, 1996) Ugisa Lasmanisa. 32-letni Karlis to mistrz olimpijski z Tokio, mistrz Europy z Amsterdamu (2017) oraz wicemistrz globu 2019.

W MŚ rywalizowało 20 zespołów kobiecych i tyle samo męskich. Obydwie polskie drużyny narodowe nie zdołały przebić się przez fazę grupową. Biało-czerwone zakończyły zmagania z bilansem 1-3, pokonując tylko Madagaskar 20:10 i ulegając kolejno Czeszkom 12:14, Azerkom 13:20 oraz Holenderkom 10:21. Polacy przegrali wszystkie cztery spotkania: z Mongolią 19:21, Łotwą po dogrywce 20:22, Czechami 15:21 i USA 14:21.

Wyniki:

kobiety

półfinały



Holandia - Australia 14:16

Azerbejdżan - USA 18:19 po dogrywce

o 3. miejsce



Holandia - Azerbejdżan 21:14

finał



USA - Australia 21:20

mężczyźni

półfinały



Serbia - Łotwa 19:20 po dogrywce

Niemcy - Francja 19:18

o 3. miejsce



Serbia - Francja 20:19

finał



Łotwa - Niemcy 20:15

PAP