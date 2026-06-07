Zwolińska druga w crossie w Pradze

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Kajakarka górska Klaudia Zwolińska zajęła drugie miejsce w crossie w zawodach Pucharu Świata w Pradze. To jej drugie podium w tych zawodach, gdyż w piątek była druga również w swojej koronnej konkurencji - slalomie K1.

Klaudia Zwolińska w kajaku podczas zawodów
fot. Rafał Oleksiewicz
Klaudia Zwolińska zajęła drugie miejsce w crossie w Pucharze Świata w Pradze

Zwolińska, potrójna medalistka ubiegłorocznych mistrzostw świata, uzyskała ósmy czas kwalifikacji i z takim numerem przystąpiła do rywalizacji pucharowej w fazie zasadniczej.

 

W swoim wyścigu ćwierćfinałowym była druga, wygrała półfinał, a w decydującym przejeździe zrewanżowała się jej Camille Prigent, która rundę wcześniej finiszowała za Polką. Francuzka to wicemistrzyni globu, w australijskim Penrith też była tuż przed Zwolińską.

 

Podium w stolicy Czech uzupełniła doświadczona Niemka Ricarda Funk. Dominika Brzeska została sklasyfikowana na 28. pozycji.

 

Wśród mężczyzn zwyciężył w crossie brązowy medalista MŚ, Czech Jakub Krejci. W finale wyprzedził swojego rodaka Vita Prindisa i Francuza Mathurina Madore.

 

Tadeusz Kuchno był 35., Jakub Brzeziński zajął 53. lokatę, a Mateusz Polaczyk, czwarty w K1, uplasował się na 62. pozycji.

 

PAP
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