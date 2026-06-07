Zwolińska druga w crossie w Pradze
Kajakarka górska Klaudia Zwolińska zajęła drugie miejsce w crossie w zawodach Pucharu Świata w Pradze. To jej drugie podium w tych zawodach, gdyż w piątek była druga również w swojej koronnej konkurencji - slalomie K1.
Klaudia Zwolińska druga w crossie podczas Pucharu Świata w Pradze
Klaudia Zwolińska: W crossie trzeba się napierniczać z innymi, a ja tego nigdy nie lubiłam
Zwolińska, potrójna medalistka ubiegłorocznych mistrzostw świata, uzyskała ósmy czas kwalifikacji i z takim numerem przystąpiła do rywalizacji pucharowej w fazie zasadniczej.
W swoim wyścigu ćwierćfinałowym była druga, wygrała półfinał, a w decydującym przejeździe zrewanżowała się jej Camille Prigent, która rundę wcześniej finiszowała za Polką. Francuzka to wicemistrzyni globu, w australijskim Penrith też była tuż przed Zwolińską.
Podium w stolicy Czech uzupełniła doświadczona Niemka Ricarda Funk. Dominika Brzeska została sklasyfikowana na 28. pozycji.
Wśród mężczyzn zwyciężył w crossie brązowy medalista MŚ, Czech Jakub Krejci. W finale wyprzedził swojego rodaka Vita Prindisa i Francuza Mathurina Madore.
Tadeusz Kuchno był 35., Jakub Brzeziński zajął 53. lokatę, a Mateusz Polaczyk, czwarty w K1, uplasował się na 62. pozycji.