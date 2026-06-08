13 medali mistrzostw kraju, gra w LM i kadrze. Reprezentant Polski zakończył karierę

35-latek pierwsze hokejowe kroki stawiał w KTH Krynica, ale polscy kibice najbardziej kojarzą go z występów w GKS-ie Tychy, w którym spędził aż piętnaście sezonów. Przez ostatnie dwa lata był zawodnikiem Unii Oświęcim.

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"Przyszedł moment, o którym każdy sportowiec wie, że kiedyś nadejdzie. Po wielu latach spędzonych na lodzie postanowiłem zakończyć swoją zawodniczą karierę hokejową. (...) Hokej dał mi więcej, niż mogłem sobie wyobrazić: nauczył mnie charakteru, pokory, pracy zespołowej i walki do końca. Pozostawił niezliczone wspomnienia, emocje i ludzi, których spotkałem na swojej drodze. Zamykam ten rozdział z ogromną wdzięcznością i dumą. Dziękuję za każdy mecz, każdą minutę spędzoną na lodzie i każdą osobę, która była częścią tej podróży" - napisał w mediach społecznościowych Galant.

Na polskich lodowiskach doświadczony napastnik rozegrał 840 meczów, zdobył w nich 144 bramki i zanotował 205 asyst. W sportowym CV ma aż trzynaście (!) medali krajowych mistrzostw: cztery złote, pięć srebrnych i cztery brązowe. Ponadto zdobył sześć Pucharów oraz cztery Superpuchary Polski.

Galant to również wielokrotny reprezentant Polski, z którą w 2023 roku wywalczył awans do Mistrzostw Świata Elity.