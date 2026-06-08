Aktualna tabela Ligi Narodów siatkarek. Które miejsce zajmuje Polska?

Podopieczne Stefano Lavariniego mają za sobą pierwszy turniej w tej edycji Ligi Narodów. Biało-Czerwone brały udział w zmaganiach w chińskim mieście Nankin. Zawodniczki znad Wisły rozegrały cztery spotkania, mierząc się kolejno z narodowymi drużynami Belgii, Czech, Serbii i Chin.

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Polki wygrały pierwsze trzy spotkania, natomiast w czwartej konfrontacji musiały uznać wyższość rywalek. Dzięki takim wynikom nasze reprezentantki plasują się w górnej części tabeli Ligi Narodów.

Na pierwszym miejscu w tym zestawieniu znajdują się Brazylijki, na drugim są Japonki, natomiast na najniższym stopniu podium znajdują się Włoszki. Polki są siódme.

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Drugi turniej Ligi Narodów Biało-Czerwone rozegrają w Bangkoku. Rywalizacja toczyć się będzie od 17 do 21 czerwca, a ich rywalkami będą kolejno: Bułgaria, Ukraina, Holandia oraz Kanada. Transmisje z meczów Ligi Narodów na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

AA, Polsat Sport