ATP opublikowało nowy ranking! Awans Hurkacza

Sinner, mimo niespodziewanej porażki w drugiej rundzie turnieju w Paryżu, utrzymał prowadzenie ze znaczącą przewagą nad Carlosem Alcarazem. Hiszpan stracił dużo punktów po tym, jak nie wystartował we Roland Garros z powodu kontuzji i nie był w stanie bronić tytułu wywalczonego rok temu.

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Trzeci jest Alexander Zverev, który wywalczył pierwszy wielkoszlemowy triumf.

Przed Niemcem otwiera się szansa na drugie miejsce w rankingu, bowiem Alcaraz nie wystartuje również w wielkoszlemowym Wimbledonie, gdzie w zeszłym sezonie dotarł do finału. Zverev traci do Hiszpana aktualnie 2655 punktów.

Hubert Hurkacz niezmiennie plasuje się pod koniec pierwszej 100, niewielki awans zanotował Kamil Majchrzak, który w ubiegłym tygodniu rywalizował w turnieju niższej rangi ATP Challenger w Birmingham, gdzie dotarł do półfinału.



Tak wygląda ranking ATP (stan na 8 czerwca 2026):

1. (1) Jannik Sinner (Włochy) - 13500 pkt

2. (2) Carlos Alcaraz (Hiszpania) - 9960

3. (3) Alexander Zverev (Niemcy) - 7305

4. (6) Felix Auger-Aliassime (Kanada) - 4440

5. (5) Ben Shelton (USA) - 3920

6. (7) Alex de Minaur (Australia) - 3905

7. (4) Novak Djoković (Serbia) - 3760

8. (8) Daniił Miedwiediew (Rosja) - 3760

9. (9) Taylor Fritz (USA) - 3720

10. (14) Flavio Cobolli (Włochy) - 3540

(...)

76. (78) Kamil Majchrzak (Polska) - 782

96. (99) Hubert Hurkacz (Polska) - 640

HP, PAP