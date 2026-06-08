ATP opublikowało nowy ranking! Awans Hurkacza
Hubert Hurkacz zanotował nieznaczny - z 99. na 96. miejsce - awans w światowym rankingu tenisistów, a Kamil Majchrzak przesunął się z 78. na 76. pozycję w najnowszym notowaniu, opublikowanym w poniedziałek. Prowadzi niezmiennie Włoch Jannik Sinner.
Sinner, mimo niespodziewanej porażki w drugiej rundzie turnieju w Paryżu, utrzymał prowadzenie ze znaczącą przewagą nad Carlosem Alcarazem. Hiszpan stracił dużo punktów po tym, jak nie wystartował we Roland Garros z powodu kontuzji i nie był w stanie bronić tytułu wywalczonego rok temu.
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Trzeci jest Alexander Zverev, który wywalczył pierwszy wielkoszlemowy triumf.
Przed Niemcem otwiera się szansa na drugie miejsce w rankingu, bowiem Alcaraz nie wystartuje również w wielkoszlemowym Wimbledonie, gdzie w zeszłym sezonie dotarł do finału. Zverev traci do Hiszpana aktualnie 2655 punktów.
Hubert Hurkacz niezmiennie plasuje się pod koniec pierwszej 100, niewielki awans zanotował Kamil Majchrzak, który w ubiegłym tygodniu rywalizował w turnieju niższej rangi ATP Challenger w Birmingham, gdzie dotarł do półfinału.
Tak wygląda ranking ATP (stan na 8 czerwca 2026):
1. (1) Jannik Sinner (Włochy) - 13500 pkt
2. (2) Carlos Alcaraz (Hiszpania) - 9960
3. (3) Alexander Zverev (Niemcy) - 7305
4. (6) Felix Auger-Aliassime (Kanada) - 4440
5. (5) Ben Shelton (USA) - 3920
6. (7) Alex de Minaur (Australia) - 3905
7. (4) Novak Djoković (Serbia) - 3760
8. (8) Daniił Miedwiediew (Rosja) - 3760
9. (9) Taylor Fritz (USA) - 3720
10. (14) Flavio Cobolli (Włochy) - 3540
(...)
76. (78) Kamil Majchrzak (Polska) - 782
96. (99) Hubert Hurkacz (Polska) - 640