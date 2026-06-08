Dla obu panów pierwszy z turniejów trawiastych będzie doskonałą okazją do powetowania sobie niezbyt udanego występu na French Open. Wrocławianin pożegnał się z paryskim turniejem na etapie drugiej rundy, a jego rywal jeszcze wcześniej - w pierwszej.





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W całej karierze Polak i Węgier mierzyli się ze sobą trzykrotnie. Wszystkie mecze zwyciężył Fucsovics.

Na zwycięzcę tego meczu w drugiej rundzie czeka już Felix Auger-Alliassime.

Relacja live i wynik na żywo meczu Hubert Hurkacz - Marton Fucsovics na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport