ATP w 's-Hertogenbosch: Hubert Hurkacz - Marton Fucsovics. Relacja live i wynik na żywo
Hubert Hurkacz i Marton Fucsovics zagrają ze sobą w pierwszej rundzie turnieju ATP w 's-Hertogenbosch. Kto wygra to spotkanie? Relacja live i wynik na żywo meczu Hubert Hurkacz - Marton Fucsovics na Polsatsport.pl.
Dla obu panów pierwszy z turniejów trawiastych będzie doskonałą okazją do powetowania sobie niezbyt udanego występu na French Open. Wrocławianin pożegnał się z paryskim turniejem na etapie drugiej rundy, a jego rywal jeszcze wcześniej - w pierwszej.
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W całej karierze Polak i Węgier mierzyli się ze sobą trzykrotnie. Wszystkie mecze zwyciężył Fucsovics.
Na zwycięzcę tego meczu w drugiej rundzie czeka już Felix Auger-Alliassime.
Relacja live i wynik na żywo meczu Hubert Hurkacz - Marton Fucsovics na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl