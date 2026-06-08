ATP w 's-Hertogenbosch: Hubert Hurkacz - Marton Fucsovics. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Hubert Hurkacz i Marton Fucsovics zagrają ze sobą w pierwszej rundzie turnieju ATP w 's-Hertogenbosch. Kto wygra to spotkanie? Relacja live i wynik na żywo meczu Hubert Hurkacz - Marton Fucsovics na Polsatsport.pl.

Dla obu panów pierwszy z turniejów trawiastych będzie doskonałą okazją do powetowania sobie niezbyt udanego występu na French Open. Wrocławianin pożegnał się z paryskim turniejem na etapie drugiej rundy, a jego rywal jeszcze wcześniej - w pierwszej. 

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W całej karierze Polak i Węgier mierzyli się ze sobą trzykrotnie. Wszystkie mecze zwyciężył Fucsovics. 

 

Na zwycięzcę tego meczu w drugiej rundzie czeka już Felix Auger-Alliassime. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Hubert Hurkacz - Marton Fucsovics na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport
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ATP w 's-Hertogenbosch: Hurkacz vs Marton Fucsovics. Hubert wygra?
HUBERT HURKACZTENISTURNIEJE ATP I WTA

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