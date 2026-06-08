Kamil Majchrzak po nieudanych zmaganiach w Hamburgu oraz Roland Garros, gdzie odpadł w pierwszej rundzie, wystąpił w Challengerze w Birmingham. Bardzo pewnie zanotował trzy zwycięstwa - z Jamesem McCabem, Felixem Gillem oraz Sho Shimabukuro.

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O finał zagrał z Otto Virtanenem, z którym... zmierzy się również na inaugurację zmagań ATP S-Hertogenbosch. Dla Polaka będzie to więc okazja do rewanżu za wyjątkowo bolesną porażkę sprzed kilku dni. Polak nie wykorzystał doskonałej szansy, gdyż miał nawet piłkę meczową i przegrał 6:7 (6-8), 7:6 (5-7), 6:7 (7-9).

Virtanen w finale rywalizacji w Birmingham musiał uznać wyższość Yunchaokete'a Bu, któremu uległ 6:2, 6:7 (3-7), 3:6.

Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Otto Virtanen na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport