Co za wieści ws. Patryka Budniaka! "Cuda się zdarzają"

Przypomnijmy, że 10 maja w trakcie meczu Krajowej Ligi Żużlowej (najniższy szczebel rozgrywkowy) pomiędzy Ultrapur Omega Gniezno a Śląskiem Świętochłowice doszło do fatalnego karambolu z udziałem Budniaka oraz zawodnika gości Leona Szlegiela. Motocykle obu żużlowców szczepiły się, co skutkowało uderzeniem w bandę z olbrzymim impetem.

Siła była tak ogromna, że Budniak wyskoczył w powietrze na kilkanaście metrów, przeleciał przez ogrodzenie i bezwładnie najpierw uderzył o betonową ścianę trybuny, a następnie upadł na twardą nawierzchnię. Konieczne było wezwanie śmigłowca LPR, który przetransportował 18-latka do szpitala. Z oczywistych względów meczu nie dokończono.

W szpitalu rozpoczęła się walka o życie Budniaka, który doznał licznych obrażeń. Przeszedł skomplikowaną operację kręgosłupa oraz obu kończyn dolnych. Kilka dni później został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej.

Jego klub uruchomił zbiórkę na leczenie i rehabilitację. Odzew był natychmiastowy. Szybko zebrano kilkaset tysięcy złotych.

Wypadek z udziałem Budniaka był na tyle koszmarny, że wielu kibiców, ekspertów oraz dziennikarzy podkreślało, że nigdy wcześniej nie widziało czegoś podobnego. O zdarzeniu mówiły nie tylko branżowe, ale tzw. mainstreamowe media, co jedynie pokazywało skalę powagi sytuacji.

Tym bardziej mianem cudu można określić niesamowicie szybki powrót do zdrowia Budniaka, który zaledwie miesiąc po wypadku, 7 czerwca zawitał na stadion w Gnieźnie. Żużlowiec był obecny w parku maszyn przy okazji meczu jego drużyny ze Speedway Kraków i został ciepło przywitany przez uczestników spotkania. Klub z pierwszej stolicy Polski umieścił w mediach społecznościowych nagranie z tej okazji.

"Cuda się zdarzają, a niemożliwe nie istnieje - nie pytajcie jak silny jest Patryk, po prostu obejrzyjcie ten film. Witaj w domu, Patryk!" - napisano.

Polsat Sport