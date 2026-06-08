Emocje do ostatniej sekundy! Zastal prowadzi w finale OBL

Świetnie w to spotkanie weszli obrońcy tytułu, którzy po trafieniach Ojarsa Silinsa prowadzili 7:0. Niemoc gości przełamał w końcu grający w masce Andrzej Mazurczak. Jakub Szumert i Dwight Wilson starali się odrabiać straty, ale to dzięki DJ Brewtonowi oraz Jayvonowi Gravesowi Legia miała dziewięć punktów przewagi. Chavaughn Lewis starał się to zmieniać, ale po 10 minutach było 25:17.

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W drugiej kwarcie Krzysztof Sulima zbliżył Orlen Zastal na zaledwie punkt. Ponsar wraz z Gravesem dość szybko uspokoili sytuację zespołu z Warszawy. Z drugiej strony niezwykle aktywny był Jayvon Maughmer - dzięki niemu był nawet remis. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 43:39.

Po przerwie Jakub Szumert i Jayvon Maughmer nie dawali za wygraną - ten pierwszy dawał pierwsze prowadzenie ekipy trenera Arkadiusza Miłoszewskiego w tym meczu. Maksymilian Wilczek i Carl Ponsar ponownie zmieniali sytuację. Zielonogórzanie ciągle byli blisko, ale Legia starała się mieć inicjatywę ofensywną. Mimo tego, Andrzej Mazurczak zbliżył przyjezdnych do stanu 59:57 po 30 minutach.

W czwartej kwarcie do następnego wyrównania doprowadził Maughmer. Andrzej Mazurczak dawał nawet prowadzenie gościom. Później efektownym wsadem popisał się też Szumert. Ekipa trenera Heiko Rannuli musiała mocno walczyć o lepszy wynik. Na 36 sekund przed końcem kolejny remis zapewniał Jayvon Graves. To samo stało się na 5,5 sekundy do końca po rzutach wolnych Matthiasa Tassa. W kolejnej akcji kluczową trójkę trafił Chavaughn Lewis. Mógł jeszcze odpowiedzieć na to Ojars Silins, ale nie trafił, a to oznaczało zwycięstwo Orlen Zastalu 77:74.

Po 15 punktów dla gości rzucili Jayvon Maughmer oraz Chavaughn Lewis. Jayvon Graves zdobył dla gospodarzy 28 punktów i 10 zbiórek.

Legia Warszawa - Orlen Zastal Zielona Góra 74:77 (25:17, 18:22, 16:18, 15:20)

Stan rywalizacji play-off (do czterech zwycięstw): 1-0 dla Zastalu

Punkty:

Legia Warszawa: Jayvon Graves 28, Michał Kolenda 10, Andrzej Pluta 7, Ojars Silins 7, Dominic Brewton 7, Carl Ponsar 7, Matthias Tass 5, Maksymilian Wilczek 3, Shane Hunter 0, Wojciech Tomaszewski 0

Orlen Zastal Zielona Góra: Jayvon Maughmer 15, Chavaughn Lewis 15, Jakub Szumert 14, Andrzej Mazurczak 11, Patrick Cartier 10, Dwight Allen Wilson 5, Krzysztof Sulima 4, Filip Matczak 3, Conley Garrison 0

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