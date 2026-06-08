Eriksen zabrał głos ws. zasłabnięcia podczas meczu. Co ze zdrowiem piłkarza?

Piłka nożna

Piłkarz reprezentacji Danii Christian Eriksen, który w niedzielę zasłabł na boisku w trakcie towarzyskiego meczu z Ukrainą w Odense i przechodził badania w szpitalu, poinformował następnego dnia, że jest już w domu. Jak dodał, czuje się dobrze i wraca do zdrowia.

Piłkarz Christian Eriksen w białej koszulce z numerem 10 na plecach podczas meczu.
fot. PAP/EPA
Christian Eriksen (z lewej)

"Otrzymanie wstrząsu z mojego wszczepionego kardiowertera-defibrylatora miało ogromny wpływ zarówno na mnie, jak i na moją rodzinę, ale chcę zapewnić wszystkich, że to inna sytuacja niż ta, która miała miejsce w 2021 roku. Czuję się dobrze, a mój powrót do zdrowia już się rozpoczął" – napisał Eriksen w poście na Instagramie.

 

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34-letni Eriksen zasłabł w trakcie drugiej połowy towarzyskiego meczu z Ukrainą w Odense. Upadł na murawę około 65. minuty gry, przy stanie 2:1 dla gospodarzy. Na zdjęciach widać, że chwilę wcześniej trzymał się za klatkę piersiową. Po akcji służb zawodnik szybko odzyskał przytomność, zszedł z boiska o własnych siłach, ale spotkanie zakończono.

 

To nie pierwszy taki przypadek w karierze duńskiego piłkarza. W czerwcu 2021, w trakcie spotkania mistrzostw Europy z Finlandią w Kopenhadze, nagle zasłabł i był reanimowany na murawie. Po kilku minutach odzyskał przytomność, a następnie trafił do szpitala. Wszczepiono mu później kardiowerter-defibrylator (ICD) i wrócił do zdrowia.

 

Doświadczony pomocnik musiał jednak, z powodu obowiązujących we Włoszech przepisów, rozwiązać kontrakt z Interem Mediolan i po kilku miesiącach przerwy kontynuował karierę w Anglii. W styczniu 2022 roku podpisał kontrakt z Brentfordem, od sezonu 2022/23 grał w Manchesterze United, a od września 2025 jest zawodnikiem niemieckiego VfL Wolfsburg. 

 

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KP, PAP
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