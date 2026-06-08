Finał Orlen Basket Ligi. Legia Warszawa - Orlen Zastal Zielona Góra. Transmisja TV i stream online

Faworytem jest stołeczny zespół, prowadzony przez estońskiego trenera Heiko Rannulę. Rywalizacja do czterech zwycięstw rozpocznie się w poniedziałek w Warszawie. Zastal sprawił jedną z największych niespodzianek w historii rywalizacji w play-off. Musiał się do niej przebijać przez fazę play-in, wprowadzoną przez Polską Ligę Koszykówki w 2024 roku na wzór NBA.

O brązowy medal w dwóch meczach zagrają pokonani półfinaliści: AMW Arka Gdynia i pierwszy raz w historii Dziki Warszawa - pierwszy w Trójmieście, drugi w stolicy.

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Legia zajęła pierwsze miejsce w tabeli po sezonie zasadniczym (bilans 22-8). Zielonogórzanie, prowadzeni przez Arkadiusza Miłoszewskiego, który przez siedem lat był asystentem w zespole i wrócił po czterech latach przerwy jako główny szkoleniowiec, zajęli ósmą lokatę (16-14). To oznaczało, że muszą zagrać w play-in. Nie będąc faworytem wygrali pierwszy mecz tej fazy z Anwilem we Włocławku 86:71, co dało im siódme miejsce i prawo gry w play-off. Tak zaczęła się seria wygranych koszykarzy Zastalu z wyżej notowanymi rywalami z pozycji "underdoga".

Pokonali w ćwierćfinale 3-1 Kinga Szczecin, czyli wicelidera po sezonie zasadniczym, zespół prowadzony przez wybranego na najlepszego trenera sezonu Macieja Majcherka. Smaczku rywalizacji dodawał fakt, że Majcherek był w Szczecinie asystentem obecnego szkoleniowca Zastalu - Miłoszewskiego, który pracując trzy i pół roku w Kingu zdobył złoty (2023) i srebrny medal (2024). W półfinale odprawili Arkę Gdynia 3-0.

- Jestem pod wrażeniem Legii w tym momencie sezonu. Każdy z jej zawodników jest w szczycie formy. W półfinale z Dzikami zagrali rewelacyjnie. To Legia musi, Legia jest pod presją. My nie, my jesteśmy "underdogiem", ale odpowiada nam ta rola - powiedział Polskiej Agencji Prasowej trener Zastalu.

Jego problemem przed finałami nie jest jednak forma Legii, ale kłopoty jego koszykarzy. Lider i "mózg" drużyny, przedłużenie myśli trenerskiej na parkiecie, doświadczony rozgrywający Andrzej Mazurczak nie trenował prawie cały tydzień przez finałem, po tym jak doznał złamania nosa w ostatnim spotkaniu półfinału z drużyną z Gdyni. Czekał na specjalną maskę na twarz i nie wiadomo, w jakiej formie będzie w poniedziałek. Z kolei Amerykanin Phil Fayne przebywał przez cały tydzień z powodów rodzinnych w USA.

Legia, która z kontuzjami zawodników miała problem zimą, na przełomie roku 2025 i 2026, przeszła przez play off jak burza. Wyeliminowała MKS Dąbrowa Górnicza 3-1 w 1/4 finału, a następnie Dziki 3-0 w półfinale. "Zieloni Kanonierzy" są faworytami i chcą sięgnąć po tytuł drugi raz z rzędu. Także dlatego, by złamać tendencję ostatnich lat, kiedy to drużynom grającym w finałach PLK rok po roku nie udało się ponownie sięgnąć po mistrzostwo. Doświadczyły tego Stelmet Zielona Góra (2021), Śląsk Wrocław (2023) i King Szczecin (2024).

Rywalizacja toczyć się będzie do czterech zwycięstw. Dwa pierwsze mecze i ewentualnie piąty oraz ostatni siódmy odbędą się w Warszawie. Trzeci i czwarty na pewno w Zielonej Górze. W obydwu halach można spodziewać się nadkompletu publiczności, bo kibice Zastalu i Legii należą do jednych z najwierniejszych, słynących z dopingu i najbardziej fanatycznych w Orlen Basket Lidze. Przed rokiem Legia pokonała w finale PGE Start Lublin 4-3, ciesząc się ze złota po ostatnim spotkaniu w Lublinie.

Transmisja pierwszego meczu finałowego Legia Warszawa - Orlen Zastal Zielona Góra w poniedziałek o godzinie 19:45 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 4 i online na Polsat Box Go.

PAP