Grbić w reprezentacji Serbii! Już w lipcu zmierzy się z Polską
Milos Grbić, młodszy syn Nikoli Grbicia, trenera reprezentacji Polski siatkarzy, został powołany do serbskiej kadry kadetów na zbliżające się mistrzostwa Europy!
Jak podaje Meridian Sport Srbija, reprezentacja Serbii kadetów (zawodnicy urodzeni w 2009 roku i młodsi) rozpoczęła przygotowania do turnieju w miejscowości Brzeće, gdzie będzie trenowała do 12 czerwca, a następnie uda się na ostatnie szlify do Beceju. Trener Strahinja Kozić powołał na zgrupowanie 19 zawodników, z czego 18 gra w rodzimej lidze, a tylko jeden - właśnie Milos Grbić - występuje na co dzień poza granicami Serbii (we włoskiej Perugii).
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Ekipa "Orłów" zagra w mistrzostwach Europy w grupie A, w której zmierzy się z Włochami, Polską, Słowenią, Finlandią, Grecją, Turcją i Islandią. Samo Euro potrwa zaś od 7 do 18 lipca, a jego współgospodarzami będą włoskie miasta Porto San Giorgio i Cisterna di Latina.
Milos Grbić jest młodszym synem trenera reprezentacji Polski siatkarzy, Nikoli Grbicia. Starszy, Matija, również trenuje siatkówkę (od sezonu 2025/2026 jest zawodnikiem Penn State University).Przejdź na Polsatsport.pl