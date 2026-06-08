Grbić w reprezentacji Serbii! Już w lipcu zmierzy się z Polską

Jak podaje Meridian Sport Srbija, reprezentacja Serbii kadetów (zawodnicy urodzeni w 2009 roku i młodsi) rozpoczęła przygotowania do turnieju w miejscowości Brzeće, gdzie będzie trenowała do 12 czerwca, a następnie uda się na ostatnie szlify do Beceju. Trener Strahinja Kozić powołał na zgrupowanie 19 zawodników, z czego 18 gra w rodzimej lidze, a tylko jeden - właśnie Milos Grbić - występuje na co dzień poza granicami Serbii (we włoskiej Perugii).

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Ekipa "Orłów" zagra w mistrzostwach Europy w grupie A, w której zmierzy się z Włochami, Polską, Słowenią, Finlandią, Grecją, Turcją i Islandią. Samo Euro potrwa zaś od 7 do 18 lipca, a jego współgospodarzami będą włoskie miasta Porto San Giorgio i Cisterna di Latina.

Milos Grbić jest młodszym synem trenera reprezentacji Polski siatkarzy, Nikoli Grbicia. Starszy, Matija, również trenuje siatkówkę (od sezonu 2025/2026 jest zawodnikiem Penn State University).