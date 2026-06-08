Hurkacz w kolejnej rundzie turnieju! Wielkie emocje w końcówce
Hubert Hurkacz i kanadyjski tenisista Gabriel Diallo awansowali do drugiej rundy debla w turnieju ATP 250 na kortach trawiastych w ‘s-Hertogenbosch. W poniedziałek pokonali rozstawionych z numerem trzecim Yukiego Bhambriego z Indii i Nowozelandczyka Michaela Venusa 3:6, 6:4, 14-12.
Kolejnymi rywalami Hurkacza i Diallo będą Holendrzy - Thijmen Loof i Mick Veldheer lub Sander Arends i David Pel.
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Wrocławianin jest jedynym Polakiem, który gra w ‘s-Hertogenbosch w deblu. Przystąpi również do rywalizacji w singlu, a jego pierwszym rywalem będzie Węgier Marton Fucsovics. Wystąpi także Kamil Majchrzak, który zmierzy się na otwarcie z Finem Otto Virtanenem.
Hubert Hurkacz/Gabriel Diallo - Yuki Bhambri/Michael Venus 3:6, 6:4, 14-12Przejdź na Polsatsport.pl