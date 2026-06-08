Jest nowy ranking WTA! Oto miejsce Mai Chwalińskiej

Iga Świątek nadal zajmuje trzecią pozycję, a liderką jest wciąż Białorusinka Aryna Sabalenka.

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek zaczęła treningi na trawie. Wimbledon coraz bliżej

Życiowy sukces 24-letniej Chwalińskiej dał jej skokowy awans w rankingu tenisistek. Nie tylko po raz pierwszy zameldowała się w czołowej setce, ale otwiera trzecią dziesiątkę zestawienia i została drugą rakietą kraju.

Wyżej z Polek jest tylko Świątek, która po odpadnięciu w 1/8 finału utrzymała trzecią lokatę, ale zwiększyła się jej strata do drugiej Jeleny Rybakiny z Kazachstanu, a dystans do niej zmniejszyły Amerykanki Jessica Pegula i Amanda Anisimova, które plasują się na odpowiednio czwartym i piątym miejscu.

Z czwartego na siódme spadła ich rodaczka Coco Gauff, która nie obroniła w Paryżu tytułu sprzed roku i odpadła już w trzeciej rundzie.

Prawie tysiąc punktów straciła również prowadząca Sabalenka, ubiegłoroczna finalistka, która tym razem zakończyła udział na ćwierćfinale.

Na szóstym miejscu znajduje się triumfatorka turnieju w Paryżu, Rosjanka Mirra Andriejewa. Na 12. lokatę, najwyższą w karierze, awansowała półfinalistka Maria Kostiuk, natomiast z 23. na 16. Diana Sznajder, którą w półfinale zatrzymała Chwalińska.

W górę rankingu "powędrowały" dwie pozostałe polskie tenisistki w TOP 100. Magdalena Fręch, choć odpadła w Roland Garros w drugiej rundzie, awansowała z 46. na 43. pozycję. Z kolei Magda Linette, którą w trzeciej rundzie wyeliminowała Świątek, była 73., a od poniedziałku jest 60. rakietą świata.

W rankingu The Race, obejmującym wyłącznie tegoroczne wyniki i na podstawie którego wyłonionych zostanie osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju WTA Finals, Świątek z dorobkiem 1823 pkt jest sklasyfikowana na 11. pozycji. Chwalińska ma 1454 pkt i jest 14. Prowadzenie objęła Andriejewa - 4928 pkt.

Tak wygląda ranking WTA (stan na 8 czerwca 2026):

1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) - 9090 pkt

2. (2) Jelena Rybakina (Kazachstan) - 8143

3. (3) Iga Świątek (Polska) - 6733

4. (5) Jessica Pegula (USA) - 6056

5. (6) Amanda Anisimova (USA) - 5848

6. (8) Mirra Andriejewa (Rosja) - 5751

7. (4) Coco Gauff (USA) - 4879

8. (7) Elina Switolina (Ukraina) - 4315

9. (9) Victoria Mboko (Kanada) - 3670

10. (10) Karolina Muchova (Czechy) - 3438

(...)

21. (114) Maja Chwalińska (Polska) - 1996

43. (46) Magdalena Fręch (Polska) - 1238

60. (73) Magda Linette (Polska) - 1051

143. (139) Katarzyna Kawa (Polska) - 533

166. (156) Linda Klimovicova (Polska) - 463

HP, PAP