Kolejne osłabienie przed mundialem. Będzie zmiana
Piłkarz Arsenalu Jurrien Timber, który mimo kontuzji pachwiny był powołany do reprezentacji Holandii na mundial, ostatecznie nie wystąpi w rozpoczynającym się 11 czerwca turnieju w Ameryce Północnej. W jego miejsce powołanie otrzymał obrońca Sunderlandu Lutsharel Geertruida.
Podstawowy defensor „Kanonierów” pauzował od połowy marca. Wrócił na - przegrany w rzutach karnych - finał Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain 30 maja, ale sztab holenderskiej kadry wykreślił go ze składu na mundial w USA, Kanadzie i Meksyku.
Holenderska federacja poinformowała w poniedziałek, że niespełna 25-letni piłkarz nie poczynił wystarczających postępów, aby móc zagrać w turnieju w sposób „medycznie odpowiedzialny”.
Jak dodano, w kadrze Ronalda Koemana zastąpi go inny obrońca - Lutsharel Geertruida.
Holendrzy, którzy byli rywalami Polaków w eliminacjach mistrzostw świata, trafili na mundialu do grupy F. Zmierzą się kolejno z Japonią, Szwecją i Tunezją.Przejdź na Polsatsport.pl