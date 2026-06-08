Kolejne osłabienie przed mundialem. Będzie zmiana

Piłka nożna

Piłkarz Arsenalu Jurrien Timber, który mimo kontuzji pachwiny był powołany do reprezentacji Holandii na mundial, ostatecznie nie wystąpi w rozpoczynającym się 11 czerwca turnieju w Ameryce Północnej. W jego miejsce powołanie otrzymał obrońca Sunderlandu Lutsharel Geertruida.

Piłkarz w koszulce Arsenalu z piłką w rękach, z otwartymi ustami i dłonią przy twarzy.
fot. PAP
Jurrien Timber

Podstawowy defensor „Kanonierów” pauzował od połowy marca. Wrócił na - przegrany w rzutach karnych - finał Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain 30 maja, ale sztab holenderskiej kadry wykreślił go ze składu na mundial w USA, Kanadzie i Meksyku.

 

Holenderska federacja poinformowała w poniedziałek, że niespełna 25-letni piłkarz nie poczynił wystarczających postępów, aby móc zagrać w turnieju w sposób „medycznie odpowiedzialny”.

 

Jak dodano, w kadrze Ronalda Koemana zastąpi go inny obrońca - Lutsharel Geertruida.

 

Holendrzy, którzy byli rywalami Polaków w eliminacjach mistrzostw świata, trafili na mundialu do grupy F. Zmierzą się kolejno z Japonią, Szwecją i Tunezją.

PAP
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