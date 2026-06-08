Kolejny sukces Chwalińskiej. Oto, czego dokonała

Tenis

W poniedziałkowym notowaniu rankingu tenisistek Maja Chwalińska awansowała ze 114. na 21. miejsce. Wyżej od niej klasyfikowane były tylko trzy Biało-Czerwone.

Tenisistka w akcji serwuje piłkę podczas meczu.
fot. AFP
Maja Chwalińska czwartą Polką w najlepszej setce rankingu

Chodzi o jedyną polską liderkę listy WTA Igę Świątek, wiceliderkę Agnieszkę Radwańską i Magdę Linette, która dotarła do 19. pozycji.

 

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Chwalińska zaliczyła gigantyczny skok dzięki temu, że zagrała w finale wielkoszlemowego Roland Garros. 24-latka przegrała jednak w sobotę z Mirrą Andriejewą 3:6, 2:6. Wcześniej zawodniczka BKT Advantage Bielsko-Biała nigdy nie była w najlepszej setce.

 

Pierwszą Polką, która tego dokonała, była Iwona Kuczyńska w 1987 roku. Później dołączyło do niej jeszcze jedenaście rodaczek. Ostatnią "debiutantką" przed Chwalińską była w 2021 roku Magdalena Fręch.

 

Polki w najlepszej setce rankingu WTA oraz ich najwyższa lokata:

Iga Świątek - 1
Agnieszka Radwańska - 2
Magda Linette - 19
Maja Chwalińska - 21
Magdalena Fręch - 22
Urszula Radwańska - 29
Magdalena Grzybowska - 30
Marta Domachowska - 37
Katarzyna Nowak - 47
Iwona Kuczyńska - 64
Aleksandra Olsza - 72
Katarzyna Piter - 95

HP, PAP
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