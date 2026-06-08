Kolejny sukces Chwalińskiej. Oto, czego dokonała

Chodzi o jedyną polską liderkę listy WTA Igę Świątek, wiceliderkę Agnieszkę Radwańską i Magdę Linette, która dotarła do 19. pozycji.

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Chwalińska zaliczyła gigantyczny skok dzięki temu, że zagrała w finale wielkoszlemowego Roland Garros. 24-latka przegrała jednak w sobotę z Mirrą Andriejewą 3:6, 2:6. Wcześniej zawodniczka BKT Advantage Bielsko-Biała nigdy nie była w najlepszej setce.

Pierwszą Polką, która tego dokonała, była Iwona Kuczyńska w 1987 roku. Później dołączyło do niej jeszcze jedenaście rodaczek. Ostatnią "debiutantką" przed Chwalińską była w 2021 roku Magdalena Fręch.

Polki w najlepszej setce rankingu WTA oraz ich najwyższa lokata:

Iga Świątek - 1

Agnieszka Radwańska - 2

Magda Linette - 19

Maja Chwalińska - 21

Magdalena Fręch - 22

Urszula Radwańska - 29

Magdalena Grzybowska - 30

Marta Domachowska - 37

Katarzyna Nowak - 47

Iwona Kuczyńska - 64

Aleksandra Olsza - 72

Katarzyna Piter - 95

HP, PAP