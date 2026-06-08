Legenda Barcelony zmienia klub! Odchodzi po 14 latach

32-latka trafiła do Barcy w 2012 roku z Levante i w ciągu czternastu lat gry zapracowała na status żywej legendy katalońskiej ekipy. W barwach Barcelony rozegrała 507 spotkań, strzelając w nich 232 gole. Z drużyną sięgnęła między innymi po dziesięć mistrzostw kraju i cztery puchary Ligi Mistrzyń, a sama została doceniona dwiema Złotymi Piłkami dla najlepszej zawodniczki świata.

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Teraz Alexia Putellas rozpoczyna nowy rozdział. Jak podaje "The Guardian", Hiszpanka uzgodniła już warunki kontraktu z London City Lionesses i po raz pierwszy w karierze będzie grała w zagranicznej lidze.

- Przyznam szczerze, że nawet nie wiedziałam, ile trofeów wywalczyłam z Barceloną. Zawsze myślałam o kolejnym pucharze i wydaje mi się, że nie cieszyłam się nimi tak, jak powinnam, ale wiem, że spełniłam w tym klubie wiele marzeń. Wygrany finał Ligi Mistrzyń był dobrym momentem na takie pożegnanie. Wiem, że drużyna będzie wygrywała również bez mojej pomocy i wiem też, że nigdy nie będę miała takiej szatni, jak tutaj - powiedziała podczas oficjalnego pożegnania z klubem.

Putellas nie jest jedyną gwiazdą, która opuszcza szeregi Barcelony. Jak podaje Catalunya Radio, w przyszłym sezonie w barwach "Dumy Katalonii" nie zobaczymy również środkowej defensorki Mapi Leon oraz prawej obrończyni Ony Battle.

London City Lionesses, nowy klub Alexii Putellas, to szósta drużyna poprzedniego sezonu angielskiej Women's Super League. Zespół ma jednak ogromne ambicje, a jego właścicielka, biznesmenka Michele Kang, zapowiada, że Lionesses mają w najbliższym czasie stać się jedną z czołowych drużyn Europy.