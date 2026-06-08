Legenda PlusLigi z nowym kontraktem! Zagra w byłym klubie Fornala

Toniutti trafił do Polski w sezonie 2015/2016, kiedy to zasilił ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Z kolei w sezonie 2021/2022 przeniósł się do JSW Jastrzębskiego Węgla.

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Po 11 latach przyszedł jednak czas na zmianę miejsca zamieszkania. W kolejnym sezonie Francuz będzie reprezentował barwy Ziraatu Bankkart Ankara, którego zawodnikiem w ubiegłej kampanii był Tomasz Fornal.

"Nasz klub z radością ogłasza podpisanie kontraktu z doświadczonym francuskim rozgrywającym Benjaminem Toniuttim, jedną z największych gwiazd światowej siatkówki. Dzięki ogromnemu doświadczeniu, zdolnościom przywódczym i licznym sukcesom, jakie odniósł w trakcie swojej kariery, Toniutti wniesie do naszej drużyny ogromną wartość" - napisano w mediach społecznościowych Ziraatu.

W trakcie 11-letniej kariery w Polsce 36-latek sięgnął m.in. po Ligę Mistrzów, pięć mistrzostw PlusLigi, cztery Puchary Polski czy cztery Superpuchary Polski.

Rozgrywający występował też w seniorskiej kadrze "Trójkolorowych" od 2010 roku. W kwietniu 2026 roku ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej.

KP, Polsat Sport