Lekarz kadry zabrał głos ws. Eriksena. Kluczowe słowa
Duński piłkarz Christian Eriksen, który w niedzielę zasłabł na boisku w trakcie meczu z Ukrainą, noc spędził w szpitalu, ale lekarz reprezentacji zapewnił, że czuje się dobrze. "Jest z rodziną i w dobrym nastroju" - przekazał Morten Boesen, cytowany w komunikacie federacji (DBU).
"Rozmawiałem z Christianem rano i czuje się dobrze. Jest z rodziną i w dobrym nastroju. Oczekuje się, że wkrótce zostanie wypisany ze szpitala i będzie mógł wrócić do domu" - poinformował Boesen.
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34-letni Eriksen zasłabł w trakcie drugiej połowy towarzyskiego spotkania z Ukrainą w Odense. Upadł na murawę około 65. minuty gry, przy stanie 2:1 dla gospodarzy. Na zdjęciach widać, że chwilę wcześniej trzymał się za klatkę piersiową. Po akcji służb zawodnik szybko odzyskał przytomność, zszedł z boiska o własnych siłach, ale mecz zakończono.
To nie pierwszy taki przypadek w karierze duńskiego piłkarza. W czerwcu 2021 roku, w trakcie spotkania mistrzostw Europy z Finlandią w Kopenhadze, nagle zasłabł i był reanimowany na murawie. Po kilku minutach odzyskał przytomność, a następnie trafił do szpitala. Wszczepiono mu później kardiowerter-defibrylator (ICD) i wrócił do zdrowia.
Doświadczony pomocnik musiał jednak, z powodu obowiązujących we Włoszech przepisów, rozwiązać kontrakt z Interem Mediolan i po kilku miesiącach przerwy kontynuował karierę w Anglii. W styczniu 2022 roku podpisał kontrakt z Brentfordem, a od sezonu 2022/23 grał w Manchesterze United. We wrześniu został piłkarzem niemieckiego VfL Wolfsburg.Przejdź na Polsatsport.pl