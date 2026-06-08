Maja Chwalińska już w Polsce! Tłumy kibiców na lotnisku

Tenis

W poniedziałek rano Maja Chwalińska wróciła do Polski po zakończonym wielkoszlemowym turnieju Roland Garros. Polska tenisistka w sobotnim finale przegrała z Rosjanką Mirrą Andriejewą 3:6, 2:6.

Chwalińska na warszawskim lotnisku im. Fryderyka Chopina wylądowała w poniedziałek przed godz. 10. Na miejscu obecni byli kibice, od których finalistka Wielkiego Szlema przyjęła gratulacje i wyrazy uznania. 

 

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Na zawodniczkę, której towarzyszył m.in. menedżer Piotr Szczypka, czekali również przedstawiciele Polskiego Związku Tenisowego.

 

W sobotę polska tenisistka przegrała w finale Roland Garros z Rosjanką Mirrą Andriejewą 3:6, 2:6. To największy sukces w jej karierze.

 

24-latka jest pierwszą w historii kwalifikantką, która dotarła do finału w turnieju w Paryżu. Od 18 maja rozegrała tam dziesięć spotkań. Dzięki udziałowi w ostatnim etapie Roland Garros przesunęła się ze 114. na 21. miejsce w światowym rankingu tenisistek, którego najnowsze notowanie opublikowano w poniedziałek. 

 

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