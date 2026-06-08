Maja Chwalińska w specjalnym wywiadzie dla Polsatu Sport. "Nie wszystko jeszcze do mnie dotarło"

Tomasz Lorek, Polsat Sport: Znakomity hiszpański malarz Pablo Picasso mawiał: "Każde dziecko rodzi się artystą. Sztuką jest być artystą do końca swych dni". Maja Chwalińska została finalistką French Open i wciąż zachowuje się jak artystka. Jak pielęgnujesz w sobie ten gen?



Maja Chwalińska: Wydaje mi się, że to mój naturalny styl gry. Po prostu pozwalam sobie grać swój tenis.



Przyjechałaś do Paryża jako 114. zawodniczka rankingu, a później w drodze do finału straciłaś tylko jednego seta. Myślałaś podczas turnieju, że to sen? Czy jednak efekt wieloletniej, tytanicznej pracy?



Miałam mieszane uczucia, działo się wokół mnie bardzo dużo przez ostatnie trzy tygodnie. Wydaje mi się, że nie wszystko jeszcze do mnie dotarło. Ale myślę, że określenie tego występu w finale jako efektu wieloletniej, wytężonej pracy to nawet za mało powiedziane



W czerwcu 2022 roku wygrałaś z Kateriną Siniakovą w drabince głównej Wimbledonu. Jak to smakowało?



Kiedy przeszłam kwalifikacje, czułam się jak w Disneylandzie. One toczą się jednak w zupełnie innym miejscu niż turniej główny, więc aby w pełni chłonąć atmosferę turnieju, trzeba przez nie przebrnąć i zagrać w drabince głównej.



Trawa na Wimbledonie zmieniła się przez ostatnie lata?



Trudno mi powiedzieć, ponieważ przez kilka lat tam nie grałam. To jeszcze nie jest pytanie do mnie.



Często oglądamy ciebie w rozgrywkach Billie Jean King Cup. Gra w kadrze to dla ciebie kwestia patriotyzmu czy po prostu nie mogłabyś odmówić Dawidowi Celtowi?



Zawsze z dumą reprezentuję swój kraj. Od najmłodszych lat, kiedy tylko byłam powoływana, zawsze grałam w biało-czerwonych barwach. Myślę, że jest w tym coś z patriotyzmu.



Co Maja Chwalińska może powiedzieć młodym ludziom, aby nie zrażali się na początku swojej przygody z tenisem?



Przede wszystkim muszą lubić ten sport. Po jakimś czasie wyjdzie, czy naprawdę chcieli go uprawiać, czy ktoś ich zmuszał. Musi być pasja. Później trzeba już dawać z siebie wszystko i słuchać tylko tych ludzi, którym się ufa, bo głosów wokół będzie wiele.



Twój trener, Jaroslav Machovsky, to Czech z krwi i kości. Komunikujcie się po polsku, czesku czy angielsku?



Po tych sześciu wspólnych latach mamy już własny język. Mówimy trochę po polsku, trochę po czesku, ale najważniejsze, że się dogadujemy.

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