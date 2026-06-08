Maja Chwalińska podsumowała Roland Garros! Powiedziała to po przylocie do Polski

Historia Mai Chwalińskiej na długo zapisze się w pamięci tenisowych kibiców. Polka poprzez kwalifikacje dotarła do głównej drabinki Roland Garros. Pochodząca z Dąbrowy Górniczej zawodniczka pokonała kilka wyżej rozstawionych przeciwniczek i ostatecznie zameldowała się w finale wielkoszlemowej imprezy. Tam musiała uznać wyższość Mirry Andriejewej.

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Mimo porażki w decydującej konfrontacji Chwalińska została ulubienicą tenisowych fanów. Nic zatem dziwnego, że w poniedziałek 8 czerwca, kiedy Polka wróciła do kraju, na lotnisku w Warszawie witały ją tłumy.

Kilka godzin po przylocie zorganizowana została oficjalna konferencja prasowa, na której tenisistka odpowiedziała na pytania dziennikarzy.

- Chciałam podziękować wszystkim, którzy mi pomogli, żebym mogła być w tym miejscu. Zaczynam od moich najbliższych - mój team, moi sponsorzy i partnerzy. Chciałam podziękować za ciepłe przywitanie i ogromne wsparcie. Jestem ogromnie wdzięczna - powiedziała zawodniczka.

Tenisistka została zapytana, jak odnajduje się w "nowej rzeczywistości".

- Szczerze mówiąc, będąc w Paryżu nie czułam skali tego, co dzieje się w Polsce. Byłam dzisiaj w dużym szoku. Zdjęcia z lotniska pewnie nie były korzystne. To dla mnie nowe doświadczenie. Zaadoptuje się i zrobię wszystko jak najlepiej - stwierdziła.

Wiele osób zastanawiało się, co konkretnego stoi za tak ogromnym sukcesem na kortach w Paryżu.

- Kliknęło. Gram w tenisa przez 18 lat, ciężko pracuje i daje z siebie wszystko. Tak się złożyło. Nie narzekam na to, moment był doskonały. Ciężka praca, cierpliwość - oceniła.

Jakie plany na najbliższy czas ma Chwalińska?

- Emocje muszą jeszcze opaść, będę potrzebowała chwili, by to przetrawić. Chcę wyjechać na kilka dni, by się zresetować, odpocząć i mieć energię na nowy wyzwania - odpowiedziała.

Czy obecnie jedna z największych gwiazd kobiecego tenisa wie, nad którymi aspektami w swojej grze musi jeszcze popracować?

- Mam jeszcze dużo pracy. Nie miałam jeszcze czasu, by przeanalizować ten turniej. Na pewno to zrobię. Nie będę wchodzić w szczegóły, ale zdecydowanie jest jeszcze dużo pola do popisu i dużo pracy - stwierdziła.

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Padło też pytanie o jej kontakt z Igą Świątek podczas French Open.

- W trakcie turnieju otrzymywałam od Igi gratulacje i miłe słowa - powiedziała.

W mediach trwa dyskusja dotycząca występu Chwalińskiej na Wimbledonie. Wiele osób twierdzi, że organizatorzy londyńskiej imprezy powinni przyznać Polce "dziką kartą".

- Byłoby to coś fajnego, nie ukrywam. Nie chcę wybiegać aż tak w przyszłość - rzekła.

Czy 24-latka ma teraz jakieś marzenia?

- Chciałabym się dobrze wyspać i dobrze zjeść - podsumowała.

Cała konferencja prasowa w załączonym materiale wideo.

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AA, Polsat Sport