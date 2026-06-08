Mistrzostwa świata 2026 zbliżają się wielkimi krokami. W tegorocznym mundialu po raz pierwszy wystąpi 48 reprezentacji. Nie będzie wśród nich Polski. Turniej zostanie rozegrany w dniach 11 czerwca - 19 lipca na 16 stadionach w 11 miastach w USA, trzech w Meksyku i dwóch w Kanadzie.

Najwyższy w historii wynik meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata padł w 2018 roku w Rosji, gdy gospodarze pokonali Arabię Saudyjską 5:0.

W meczach otwarcia występowali również obrońcy tytułu, m.in. Francja, która w 2002 roku sensacyjnie przegrała z Senegalem 0:1.

Teraz w pierwszym spotkaniu Meksyk zmierzy się z RPA.

Meksyk - RPA. Kiedy jest mecz otwarcia MŚ 2026? O której godzinie?

Od dłuższego czasu wiemy już, kiedy jest mecz otwarcia MŚ 2026. Piłkarze Meksyku i RPA rozpoczną mundial w czwartek 11 czerwca. Początek meczu, który odbędzie się na Estadio Banorte, znanym także jako Azteca, o 21.00 czasu polskiego