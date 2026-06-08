Meksyk - RPA. Kiedy jest mecz otwarcia MŚ 2026? O której godzinie?
Meksyk - RPA to mecz otwarcia MŚ 2026. Kiedy jest mecz otwarcia MŚ 2026? O której godzinie Meksyk - RPA?
Mistrzostwa świata 2026 zbliżają się wielkimi krokami. W tegorocznym mundialu po raz pierwszy wystąpi 48 reprezentacji. Nie będzie wśród nich Polski. Turniej zostanie rozegrany w dniach 11 czerwca - 19 lipca na 16 stadionach w 11 miastach w USA, trzech w Meksyku i dwóch w Kanadzie.
Najwyższy w historii wynik meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata padł w 2018 roku w Rosji, gdy gospodarze pokonali Arabię Saudyjską 5:0.
W meczach otwarcia występowali również obrońcy tytułu, m.in. Francja, która w 2002 roku sensacyjnie przegrała z Senegalem 0:1.
Teraz w pierwszym spotkaniu Meksyk zmierzy się z RPA.
Meksyk - RPA. Kiedy jest mecz otwarcia MŚ 2026? O której godzinie?
Od dłuższego czasu wiemy już, kiedy jest mecz otwarcia MŚ 2026. Piłkarze Meksyku i RPA rozpoczną mundial w czwartek 11 czerwca. Początek meczu, który odbędzie się na Estadio Banorte, znanym także jako Azteca, o 21.00 czasu polskiegoPrzejdź na Polsatsport.pl