Menedżer Chwalińskiej zabrał głos nt. dzikiej karty na Wimbledon. "Może posłuchają"

Chwalińska zachwyciła tenisowy świat, dochodząc do finału Rolanda Garrosa. Polka musiała przebijać się przez kwalifikacje, a później została czarnym koniem turnieju.

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Choć dzięki sukcesowi w Paryżu awansowała na 21. miejsce w rankingu WTA, nie może być pewna występu w drabince głównej Wimbledonu. Kolejny turniej wielkoszlemowy w tym sezonie rozpocznie się już 29 czerwca i na nieszczęście dla Chwalińskiej brane jest tam pod uwagę wcześniejsze notowanie zestawienia.



W ostatnich dniach pojawiają się jednak głosy zachęcające organizatorów do przyznania Polce tak zwanej dzikiej karty. Zwolniłaby ona zawodniczkę z konieczności gry w kwalifikacjach i dała prawo startu w drabince głównej.



- Może na Wimbledonie posłuchają McEnroe'a i Agassiego - powiedział menedżer tenisistki, Piotr Szczypka. W ten sposób nawiązał do wypowiedzi legendarnych graczy, którzy apelowali do władz Wimbledonu o przyznanie dzikiej karty Polce.



- Złożyliśmy pierwsze pisma i wypełniliśmy oficjalny wniosek. Decyzja ma zapaść do 15 lub 16 czerwca, a podejmie ją rada Wimbledonu - dodał już na poważnie Szczypka.



Następnie mężczyzna zdradził ciekawe informacje z kuluarów.



- Gdzieś nieoficjalnie usłyszałem, że pozostały dwie dzikie karty, a są trzy chętne - Venus Williams, Serena Williams i Maja Chwalińska - przyznał.



Cała rozmowa z Piotrem Szyczpką w załączonym materiale wideo.