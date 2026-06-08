Mistrz świata zgubił medal. Za zwrot proponuje... kawę i lody

28-letni napastnik po powrocie do ojczyzny świętował wywalczenie mistrzostwa świata w jednym z barów karaoke w Helsinkach. W trakcie imprezy użyczał medalu kibicom, którzy chcieli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie ze złotym krążkiem. Po zabawie okazało się jednak, że medal... nie wrócił do właściciela.

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Puljujarvi pytał o niego zarówno zgromadzonych wokół siebie fanów, jak i barmana, ale musiał obejść się smakiem.

- Nie rozumiem, po co komu ten medal. Tak naprawdę jakąkolwiek wartość ma on tylko dla tych, którzy go zdobyli. Za zwrot postawię znalazcy kawę lub lody. Albo i jedno, i drugie - powiedział dziennikowi "Iltalehti" hokeista.

Reprezentacja Finlandii sięgnęła po mistrzostwo świata, pokonując w wielkim finale po dogrywce gospodarzy turnieju, Szwajcarów. Dla "Lwów" był to piąty tytuł w historii, zaś dla "Helwetów" - szóste wicemistrzostwo.

Sam Jesse Puljujarvi miał ogromny wkład w triumf Finów. Z dziewięcioma punktami (4 gole i 5 asyst) w dziesięciu meczach był drugim najskuteczniejszym zawodnikiem swojej ekipy, ustępując jedynie Aleksandrowi Barkovowi.