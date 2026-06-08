Najlepszy siatkarz świata nie wypalił, więc... ściągają innego. Matt Anderson wraca do Europy!

O pozyskaniu 39-latka poinformował sam klub, zamieszczając w mediach społecznościowych zdjęcie Amerykanina z krótkim komunikatem: "Witaj w naszej rodzinie, Matthew".

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Tureckie media do samego transferu podchodzą z dość dużym dystansem: z jednej strony doceniają ogromne doświadczenie i (nadal!) sportową klasę Andersona, ale z drugiej - przypominają, że Fenerbahce próbowało już budować swoją wielkość na uznawanym swego czasu za najlepszego zawodnika świata Earvinie Ngapethcie, a projekt skończył się "tylko" brązowym medalem mistrzostw kraju i zdobyciem Pucharu Turcji.

Dla samego Andersona będzie to drugie w karierze podejście do ligi tureckiej. Amerykanin grał bowiem w latach 2023-2025 w Ziraacie Bankkart Ankara, sięgając po złoto i brąz tamtejszych rozgrywek oraz Superpuchar Turcji.

Matthew Anderson to jedna z największych gwiazd amerykańskiej siatkówki. Z reprezentacją USA sięgnął między innymi po dwa brązowe medale igrzysk olimpijskich, a także brąz mistrzostw świata i trzy medale Ligi Światowej (złoto, srebro i brąz).