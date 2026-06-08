Neymar już po badaniach. Brazylijczycy ogłaszają

34-letni Neymar, najlepszy strzelec w historii reprezentacji Brazylii z 79 golami (o dwa więcej niż Pele), nie grał w barwach narodowych od października 2023 roku, kiedy uległ kontuzji kolana. Później również zmagał się z problemami zdrowotnymi, co uniemożliwiało mu regularne występy, ale w kwietniu wrócił do gry w brazylijskim Santosie.

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Ostatnio jednak doznał kolejnej kontuzji, tym razem łydki, i selekcjoner Carlo Ancelotti zdecydował, że nie wystąpi w dwóch meczach towarzyskich - z Panamą na stadionie Maracana w Rio de Janeiro oraz z Egiptem w Cleveland.



W poniedziałek brazylijska federacja przekazała natomiast najnowsze informacje w sprawie zawodnika.



"Neymar przeszedł badanie rezonansem magnetycznym w poniedziałek, a wyniki testów wykazały dobrą ewolucję w jego leczeniu w granicach oczekiwanych parametrów. Będzie kontynuował proces przygotowań do powrotu zaplanowany przez komisję medyczną reprezentacji Brazylii" - czytamy.



Nadal nie wiadomo więc, czy Neymar będzie gotowy na pierwszy mecz kadry na mundialu. Przypomnijmy, że Brazylia rozegra go w nocy z 13 na 14 czerwca o godzinie 00:00 polskiego czasu.