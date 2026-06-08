Nie żyje utytułowany koszykarz. Trzykrotnie wygrał NBA

Koszykówka

W wieku 59 lat zmarł Stacey King, były koszykarz, trzykrotny mistrz ligi NBA w barwach Chicago Bulls, a później ceniony ekspert i komentator meczów tej drużyny - poinformował klub, powołując się na rodzinę sportowca.

Płonąca świeca na czarnym tle.
fot. PAP
Nie żyje Stacey King

"Stacey King był cenionym członkiem rodziny Bulls i jedną z naprawdę wyjątkowych osobowości w historii naszego klubu" - przekazano w oświadczeniu, podkreślając, że King był związany z nimi ponad trzy dekady.

 

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King karierę w NBA rozpoczął w barwach Bulls, którzy wybrali mierzącego 211 cm środkowego z Oklahomy z szóstym numerem w drafcie w 1989 roku. Przez pięć sezonów spędzonych w tej ekipie zanotował średnio 6,6 punktu i 3,3 zbiórki, a w latach 1991-93 został mistrzem NBA w erze Michaela Jordana.

 

W najlepszej lidze świata rozegrał w sumie osiem sezonów, występując też w Minnesota Timberwolves, Miami Heat, Boston Celtics i Dallas Mavericks. 

HP, PAP
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KOSZYKÓWKANBAŚMIERĆSTACEY KING
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