Obrończyni tytułu pominięta przez organizatorów! "Kwestia szacunku"

Rok temu Maria awansowała do turnieju w stolicy Wielkiej Brytanii przez kwalifikacje i pokonała Kanadyjkę Leylah Fernandez, Czeszkę Karolinę Muchovą, Jelenę Rybakinę z Kazachstanu oraz Amerykankę Madison Keys. W wielkim finale okazała się lepsza od Amandy Anisimovej.

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W tym roku Niemka również bierze udział w rozgrywkach w stolicy Anglii. Mimo zeszłorocznego triumfu znów musiała się jednak przedzierać przez kwalifikacje. 38-latka była tym faktem wyraźnie zdziwiona.

"Byłam prawie pewna, że ​​dostanę dziką kartę, a raczej liczyłam na dziką kartę, bo udało mi się wygrać w zeszłym roku. Byłam zaskoczona, gdy dostałam wiadomość od dyrektorki turnieju Laury Robson, że wszystkie dzikie karty trafią do brytyjskich graczy. Rozumiem to oczywiście, ale jako mistrzyni trudno mi to zaakceptować. Uznałam, że zasłużyłam na dziką kartę. Trzeba szanować zawodnika w ogóle. Jeśli jesteś mistrzem jakiegoś wydarzenia, a rok później nie awansujesz z rankingu, myślę, że automatycznie należy to wziąć pod uwagę. To kwestia szacunku" - powiedziała Maria, cytowana przez "The Guardian".

"Dzikie karty" otrzymały Katie Boulter (73.), Fran Jones (98.), Harriet Dart (160.) i Mika Stojsavljevic (261.).

W pierwszej rundzie WTA w Londynie Tatjana Maria zagra z Marią Sakkari.

KP, Polsat Sport