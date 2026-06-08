Ogromna tragedia. Nie żyje 22-letni piłkarz

Do tragedii doszło 7 czerwca w godzinach porannych. Z informacji przekazanych przez lokalną policję wynika, że samochód prowadzony przez piłkarza zderzył się z innym pojazdem. Trzy ofiary wypadku przewieziono do szpitala. Życia zawodnika nie udało się jednak uratować.

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O śmierci Bunjaku poinformowała Federacja Piłki Nożnej Kosowa.

"Z głębokim bólem i wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej i przedwczesnej śmierci Fatjona Bunjaku. Fatjoni był kimś znacznie więcej niż tylko utalentowanym piłkarzem. Był wykształconym, oddanym i ambitnym chłopcem, który dzięki swojej pracy, charakterowi i miłości do piłki nożnej zyskał szacunek wszystkich, którzy mieli szczęście go poznać i z nim pracować. Jego wkład w kluby, w których grał, i występy w koszulce reprezentacji Kosowa U21 pozostaną częścią cennych wspomnień naszej piłki nożnej" - napisał w komunikacie Agim Ademi, prezydent Federacji.

22-letni zawodnik był wielką nadzieją kosowskiego futbolu. Grał w reprezentacjach swojego kraju U19 oraz U21.

KP, Polsat Sport