Orlen Basket Liga: Legia Warszawa - Zastal Zielona Góra. Relacja live i wynik na żywo
Legia Warszawa - Zastal Zielona Góra to obsada finału play-off Orlen Basket Ligi w sezonie 2025/2026. Rywalizacja o mistrzostwo Polski toczy się do czterech wygranych meczów. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Warszawianie w drodze do finału pokonali w ćwierćfinale MKS Dąbrowa Górnicza, natomiast w półfinale okazali się lepsi od lokalnego rywala - Dzików. Legia skończyła rundę zasadniczą na pierwszej pozycji, toteż wszystkie mecze play-off rozpoczyna od własnej hali.
Zielonogórzanie zajęli dopiero ósme miejsce, więc musieli najpierw rywalizować w fazie play-in, w której zwyciężyli Anwil Włocławek. Z kolei w ćwierćfinale i półfinale play-off pokonali odpowiednio Kinga Szczecin oraz Arkę Gdynia.
W rundzie zasadniczej Legia dwukrotnie pokonała Zastal - na wyjeździe 88:71 oraz u siebie 84:66.
Relacja live i wynik na żywo z meczu Legia Warszawa - Zastal Zielona Góra na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:15.Przejdź na Polsatsport.pl