Orlen Basket Liga: Legia Warszawa - Zastal Zielona Góra. Relacja live i wynik na żywo

Koszykówka

Legia Warszawa - Zastal Zielona Góra to obsada finału play-off Orlen Basket Ligi w sezonie 2025/2026. Rywalizacja o mistrzostwo Polski toczy się do czterech wygranych meczów. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Warszawianie w drodze do finału pokonali w ćwierćfinale MKS Dąbrowa Górnicza, natomiast w półfinale okazali się lepsi od lokalnego rywala - Dzików. Legia skończyła rundę zasadniczą na pierwszej pozycji, toteż wszystkie mecze play-off rozpoczyna od własnej hali.

 

Zielonogórzanie zajęli dopiero ósme miejsce, więc musieli najpierw rywalizować w fazie play-in, w której zwyciężyli Anwil Włocławek. Z kolei w ćwierćfinale i półfinale play-off pokonali odpowiednio Kinga Szczecin oraz Arkę Gdynia.

 

W rundzie zasadniczej Legia dwukrotnie pokonała Zastal - na wyjeździe 88:71 oraz u siebie 84:66.

 

Relacja live i wynik na żywo z meczu Legia Warszawa - Zastal Zielona Góra na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:15.

KN, Polsat Sport
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Legia Warszawa - Orlen Zastal Zielona Góra. Kto mistrzem Polski?
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