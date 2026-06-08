Orlen Basket Liga: Legia Warszawa - Zastal Zielona Góra. Relacja live i wynik na żywo

Warszawianie w drodze do finału pokonali w ćwierćfinale MKS Dąbrowa Górnicza, natomiast w półfinale okazali się lepsi od lokalnego rywala - Dzików. Legia skończyła rundę zasadniczą na pierwszej pozycji, toteż wszystkie mecze play-off rozpoczyna od własnej hali.

Zielonogórzanie zajęli dopiero ósme miejsce, więc musieli najpierw rywalizować w fazie play-in, w której zwyciężyli Anwil Włocławek. Z kolei w ćwierćfinale i półfinale play-off pokonali odpowiednio Kinga Szczecin oraz Arkę Gdynia.

W rundzie zasadniczej Legia dwukrotnie pokonała Zastal - na wyjeździe 88:71 oraz u siebie 84:66.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Legia Warszawa - Zastal Zielona Góra na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:15.

KN, Polsat Sport