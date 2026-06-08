Zdobył już mistrzostwo Polski, a teraz obejmuje Projekt! Powalczy o kolejne złoto?

Przypomnijmy, że Nalepka pełnił funkcję pierwszego trenera Projektu od stycznia 2026 roku, gdy zastąpił Tommiego Tiilikainena. Fin trafił do stolicy przed sezonem 2025/2026, ale nie sprostał oczekiwań, a jego metody szkoleniowe często budziły kontrowersje.

Warszawianie skończyli rozgrywki PlusLigi z brązowym medalem, natomiast w Lidze Mistrzów awansowali do turnieju finałowego, w którym zajęli czwarte miejsce.

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Od nowego sezonu za wyniki będzie odpowiadał Piazza, który wraca do Polski po siedmiu latach przerwy. Włoch w przeszłości pracował rok w Jastrzębskim Węglu, aby w latach 2017-2019 być opiekunem Skry. Z bełchatowskim zespołem zdobył mistrzostwo i dwa Superpuchary Polski. W swojej karierze trenował również Sisley Treviso, z którym wygrał Puchar CEV, Olympiakos Pireus, z którym sięgnął po Puchar Grecji i Allianz Milano. Z tym ostatnim dwukrotnie zdobył Puchar Challenge oraz dorzucił brąz ligi włoskiej. Był także selekcjonerem reprezentacji Kataru i Holandii, natomiast od 2025 roku prowadzi Iran.

Jego kontrakt ma obowiązywać przez cztery najbliższe sezony.

W kadrze Projektu na przyszły sezon są m.in. Bartosz Bednorz, Karol Kłos, Jan Firlej, Kevin Tillie, Damian Wojtaszek oraz Yuri Romano.

Polsat Sport