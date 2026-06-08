Zdobył już mistrzostwo Polski, a teraz obejmuje Projekt! Powalczy o kolejne złoto?
PGE Projekt Warszawa ma nowego trenera! Został nim dobrze znany w naszym kraju Roberto Piazza, który w przeszłości pracował w Jastrzębskim Węglu oraz PGE Skrze Bełchatów, z którą zdobył mistrzostwo Polski. Włoch na tym stanowisku zastąpi Kamila Nalepkę.
Przypomnijmy, że Nalepka pełnił funkcję pierwszego trenera Projektu od stycznia 2026 roku, gdy zastąpił Tommiego Tiilikainena. Fin trafił do stolicy przed sezonem 2025/2026, ale nie sprostał oczekiwań, a jego metody szkoleniowe często budziły kontrowersje.
Warszawianie skończyli rozgrywki PlusLigi z brązowym medalem, natomiast w Lidze Mistrzów awansowali do turnieju finałowego, w którym zajęli czwarte miejsce.
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Od nowego sezonu za wyniki będzie odpowiadał Piazza, który wraca do Polski po siedmiu latach przerwy. Włoch w przeszłości pracował rok w Jastrzębskim Węglu, aby w latach 2017-2019 być opiekunem Skry. Z bełchatowskim zespołem zdobył mistrzostwo i dwa Superpuchary Polski. W swojej karierze trenował również Sisley Treviso, z którym wygrał Puchar CEV, Olympiakos Pireus, z którym sięgnął po Puchar Grecji i Allianz Milano. Z tym ostatnim dwukrotnie zdobył Puchar Challenge oraz dorzucił brąz ligi włoskiej. Był także selekcjonerem reprezentacji Kataru i Holandii, natomiast od 2025 roku prowadzi Iran.
Jego kontrakt ma obowiązywać przez cztery najbliższe sezony.
W kadrze Projektu na przyszły sezon są m.in. Bartosz Bednorz, Karol Kłos, Jan Firlej, Kevin Tillie, Damian Wojtaszek oraz Yuri Romano.Przejdź na Polsatsport.pl