Pilne ogłoszenie ws. Wieczystej. To tam rozegra swoje mecze w Ekstraklasie

Na zapleczu Wieczysta podejmowała rywali w roli gospodarza na stadionie w Sosnowcu. Na baraże zespół przeniósł się na obiekt Wisły, na którym chciał zostać także po awansie. Negocjacje z "Białą Gwiazdą" szły jednak opornie.

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Teraz wygląda na to, że strony doszły do porozumienia. W poniedziałkowe popołudnie doczekaliśmy się oświadczenia.



"Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków S.A. oraz Wieczysta Kraków S.A. osiągnęły porozumienie, na mocy którego Wieczysta Kraków rozegra swoje mecze w charakterze gospodarza w sezonie 2026/2027 PKO Bank Polski Ekstraklasy na Synerise Arena Kraków – Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana" - czytamy.



Na razie oba kluby podpisały list intencyjny. Pełnoprawna umowa ma być gotowa do 25 czerwca i to ona szczegółowo określi zasady współpracy.



"Za zarządzanie, utrzymanie oraz bieżącą pielęgnację murawy odpowiadać będzie zespół Wisły Kraków. Wisła Kraków nie będzie operatorem meczów. Wieczysta Kraków i jej partnerzy zapewnią natomiast środki oraz sprzęt niezbędne do przygotowania obiektu do gry na poziomie Ekstraklasy, w tym http://m.in. wsparcie prac greenkeeperskich, specjalistyczny sprzęt oraz doświetlanie murawy. Strony zadeklarowały współdziałanie w dobrej wierze, również w rozmowach z Gminą Miejską Kraków jako właścicielem obiektu" - wyjaśniono w oświadczeniu.



Nowy sezon Ekstraklasy ruszy w weekend 24-26 lipca.