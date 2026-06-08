Polsat News obchodzi 18-lecie działalności
Polsat News obchodzi 18-lecie działalności. Od momentu startu stacja konsekwentnie buduje swoją pozycję jako wiarygodne i nowoczesne źródło informacji, dziś będąc kluczowym elementem szerokiego systemu informacyjnego Grupy Polsat Plus.
Przez niemal dwie dekady Polsat News rozwijał się nie tylko jako kanał telewizyjny, ale jako centrum tworzenia treści informacyjnych, które trafiają do odbiorców w różnych formatach i na różnych platformach. To podejście pozwoliło stworzyć unikalny, zintegrowany system, który dziś wyróżnia Grupę Polsat Plus na polskim rynku medialnym. Dziś z treściami informacyjnymi zarówno poprzez kanały telewizyjne - Polsat News, Polsat News 2, Polsat News Polityka, Wydarzenia 24, serwisy Wydarzeń oraz internetowe - polsatnews.pl i social media (tylko TikTok Wydarzeń 24 obserwuje ponad 1 mln użytkowników) docieramy miesięcznie do 27,9 mln Polaków.
Siła ekosystemu informacji
Codziennie Polsat News wraz z kanałami Wydarzenia 24 i Polsat News Polityka, flagowymi programami – takimi jak „Wydarzenia”, „Gość Wydarzeń”, „Śniadanie Rymanowskiego”, kanałem Polsat News na YouTube oraz portalem Interia tworzą spójne i komplementarne źródło informacji dla milionów mieszkańców Polski.
To połączenie telewizji informacyjnej, silnych formatów dziennikarskich i jednego z największych portali internetowych w Polsce sprawia, że treści przygotowywane przez redakcję docierają do odbiorców w różnych momentach dnia i w różnych kanałach – od tradycyjnej telewizji, przez serwisy online, po media mobilne i społecznościowe.
Jedno źródło – wiele punktów kontaktu z odbiorcą
Dzięki synergii wszystkich tych elementów Grupa Polsat Plus jest w stanie skutecznie odpowiadać na zmieniające się nawyki odbiorców, którzy coraz częściej korzystają z informacji w sposób rozproszony – przełączając się między ekranami, platformami i formatami.
Ekosystem informacyjny tworzony przez Polsat News i pozostałe media Grupy zapewnia ciągłość przekazu – od szybkiego newsa, przez pogłębioną analizę, po rozmowę i komentarz. W efekcie widzowie i użytkownicy otrzymują pełen obraz wydarzeń, niezależnie od tego, gdzie i kiedy sięgają po informacje.
Najszerszy zasięg informacyjny w Polsce
Połączenie siły telewizji i internetu sprawia, że ekosystem informacyjny Grupy Polsat Plus dociera łącznie do największej liczby odbiorców w Polsce, wyprzedzając inne grupy i firmy mediowe. To efekt konsekwentnej strategii opartej na integracji kompetencji redakcyjnych i dystrybucyjnych.
Dla odbiorców oznacza to łatwy i szybki dostęp do rzetelnych informacji, a dla rynku – nowy standard budowania zasięgu i wpływu w obszarze mediów informacyjnych.
Nasi dziennikarze – najbardziej wiarygodni i bezstronni
Polsat News to czołówka polskiego dziennikarstwa. Widzowie im ufają a potwierdzają to badania. Dziennikarze Polsat News plasują się w czołówce najlepiej odbieranych dziennikarzy w kategorii społecznego zaufania.[1] Liderem w rankingu jest Bogdan Rymanowski („Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii”) a tuż za nim Dorota Gawryluk („Wydarzenia” oraz „Kalejdoskop wydarzeń”), Grzegorz Jankowski („Punkt widzenia Jankowskiego”) i Agnieszka Gozdyra („Debata Gozdyry”).
- Siłą Polsat News od 18 lat pozostaje zespół. To doświadczeni dziennikarze, reporterzy i prowadzący, którzy każdego dnia pomagają odbiorcom zrozumieć rzeczywistość i oddzielić fakty od opinii. My mówimy jak jest, a nie jak chce jakaś partia. Pokazujemy świat i Polskę taką, jaka jest naprawdę, nie przez algorytmy czy emocje - mówi Dyrektor Pionu Publicystyki i Informacji Telewizji Polsat oraz redaktor naczelny Interii, Piotr Witwicki.
18 lat rozwoju i przyszłość oparta na integracji
Jubileusz 18-lecia Polsat News to nie tylko okazja do podsumowań, ale także potwierdzenie kierunku rozwoju, w którym kluczową rolę odgrywa integracja różnych kanałów dotarcia i formatów treści.
W świecie, w którym sposób konsumpcji informacji dynamicznie się zmienia, przewagę zdobywają te media, które potrafią łączyć kompetencje telewizyjne i cyfrowe. Polsat News jest dziś jednym z najważniejszych przykładów takiego podejścia w Polsce.Przejdź na Polsatsport.pl