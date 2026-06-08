Postrach polskich klubów ma nowego trenera. To mistrz świata

Piłka nożna

Fabio Grosso został trenerem piłkarzy Fiorentiny - ogłosił klub z Florencji, który zakończył rozgrywki włoskiej ekstraklasy w minionym sezonie na 15. miejscu. 48-letni szkoleniowiec przez ostatnie dwa sezony prowadził Sassuolo.

Portret mężczyzny w sportowej bluzie, trenera piłkarskiego.
fot. PAP
Fabio Grosso

Wcześniej jako trener pracował w Bari, Veronie, Brescii, Sionie, Frosinone i Olympique Lyon. Z Fiorentiną były reprezentant Włoch, mistrz świata z 2006 roku, podpisał dwuletnią umowę.

 

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Miniony sezon był dla Fiorentiny jednym z najmniej udanych w historii występów w Serie A. „Viola” nie wygrała ani jednego z pierwszych 15 meczów ligowych i długo znajdowała się w strefie spadkowej. Dotarła za to do ćwierćfinału Ligi Konferencji, we wcześniejszych rundach eliminując Jagiellonię Białystok i Raków Częstochowa.

 

- Nie lubię składać obietnic, ale zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności, jakiej się podejmuję. Mogę zagwarantować powagę, profesjonalizm i zaangażowanie w budowanie zespołu ambitnego i odważnego - powiedział Grosso, cytowany w klubowym komunikacie.

 

W listopadzie zwolniony został Stefano Pioli, a do piątku jego obowiązki wykonywał Paolo Vanoli.

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PIŁKA NOŻNAWŁOCHY
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