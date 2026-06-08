Sponsoring sportowy pod lupą. Strategie, case studies i debaty na najważniejszej konferencji branży

Tegoroczna edycja Sport for Brands skupia się na praktyce. Na jednej scenie pojawią się przedstawiciele największych marek, kluby, federacje i agencje – praktycy, którzy na co dzień tworzą i oceniają projekty sponsoringowe w Polsce. Agenda została zbudowana tak, aby każda godzina przynosiła konkretną wartość, zarówno dla doświadczonych graczy rynku, jak i tych, którzy dopiero wchodzą w świat sponsoringu sportowego.

OD DANYCH DO STRATEGII - KONTEKST RYNKOWY

Otwarcie Konferencji stanowi prezentacja raportu „Rynek Sponsoringu Sportowego w Polsce”, omówiona przez Michała Gradzika, Partnera Zarządzającego Sponsoring Insight. To nie przypadek, twarde dane o kondycji rynku, trendach i zachowaniach sponsorów stanowią fundament, na którym zbudowana została cała agenda tegorocznej edycji. Uczestnicy otrzymają aktualny obraz branży jeszcze przed pierwszą debatą.

WIELE PYTAŃ BRANŻY

Serce programu stanowią debaty. Każda poświęcona innemu wymiarowi sponsoringu sportowego, wszystkie zakorzenione w realnych wyzwaniach, z jakimi mierzą się marki i organizacje sportowe.

„Perfect Match – jakie projekty sportowe zdobywają serca sponsorów i kibiców oraz dają wartość dodaną dla marki i społeczności?”, zmierzy się z podstawowym pytaniem każdego sponsoringu: co sprawia, że współpraca naprawdę działa? Do debaty zasiądą Magdalena Marszałkowska (Energa), Leszek Blanik (Polski Związek Gimnastyczny), Maciej Koprowicz (Totalizator Sportowy) oraz Michał Podogrodzki (Allianz).

Kolejna debata przeniesie dyskusję na poziom doświadczenia kibica. „Wydarzenie sportowe jako playground marki 360 stopni” to rozmowa o tym, jak tworzyć wielowymiarowe aktywacje, które oddziałują na emocje, postawy i finalnie zachowania zakupowe. W panelu pojawią się Paweł Kania (Orange Polska), Michał Hardek (Betclic), Przemysław Gałecki (MPWiK Wrocław) i Tomasz Kowalczyk (Polski Związek Piłki Nożnej).

Trzecia debata zmierzy się z tematem, o którym branża mówi rzadko, choć doświadcza często: „Błędy w komunikacji sponsoringowej – dlaczego nie wszystkie projekty realizują potrzeby i oczekiwania sponsorów?”. Do dyskusji zasiądą: Anna Szuszkiewicz (Wirtualna Polska Group), Kacper Domański (Polski Związek Bokserski), Szymon Stachowicz (Betclic) oraz Grzegorz Łagowski (Grupa InPost). To debata, z której wychodzi się z konkretnymi wnioskami.

Natomiast debata „Mistrzowie jutra. Jak młode talenty budują przyszłą siłę klubów?”, przyniesie perspektywę zarówno sponsora jak i klubów zaangażowanych w rozwój sportów młodzieżowych. Swoje doświadczenia przedstawią Magdalena Marszałkowska (Energa) i Magdalena Makurat (Energa MAMA Kosz Sierakowice), oraz Bartosz Olszewski (Energa Ogniwo Sopot).

WIEDZA Z PIERWSZEJ RĘKI

Obok debat program wzbogacą prezentacje case study – konkretne, zrealizowane projekty, które pokazują sponsoring w działaniu.

MPWiK Wrocław zaprezentuje projekt „ATOMowe uderzenie, czyli promocja wrocławskiej kranówki we współpracy z żeńskim teamem kolarskim”. Nieoczywista współpraca samorządowej spółki z drużyną kolarską, która połączyła ekologię, sport kobiet i lokalną tożsamość marki. Case, który udowadnia, że interesujący sponsoring nie wymaga budżetu ligi europejskiej.

Natomiast Andrzej Padniewski z Kolei Dolnośląskich opowie o tym, jak instytucja transportu publicznego stała się partnerem związku sportowego w prezentacji „Pociągiem na mecz! O współpracy związku sportowego z Kolejami Dolnośląskimi”. To model partnerstwa opartego na wspólnym interesie: kibice docierają na mecze, marka buduje skojarzenia ze sportem i lokalną społecznością.

GŁOS BRANŻY

Podczas Sport for Brands swoim doświadczeniem i perspektywą podzielą się jedni z najbardziej rozpoznawalnych menedżerów polskiego sportu. W rozmowie one on one pt. „Kibice, marki i wielkie emocje – jak media zmieniły świat sportu?” wystąpi Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat.

Będzie to rozmowa o tym, jak transformacja medialna ostatniej dekady wpłynęła na sposób konsumowania sportu, budowania emocji wokół wydarzeń oraz tworzenia wartości dla marek. To spojrzenie zarówno na drogę, którą przeszła branża, jak i na kierunek, w którym może rozwijać się sport jako nośnik komunikacji, zaangażowania i biznesowych partnerstw.

Sport for Brands to wydarzenie, które co roku udowadnia, że rynek sponsoringu sportowego w Polsce dojrzewa. Spotykamy się nie po to, żeby wymieniać wizytówki, przyjeżdżamy do Sopotu, bo tu tworzy się realna wiedza, konkretne inspiracje i partnerstwa, które mają szansę zmienić rynek. Networking to nasza największa przewaga i nie mówimy tu tylko o kawie w przerwie. Przez cały dzień tworzymy przestrzeń, w której decydenci z marek, federacji i klubów mogą rozmawiać bez pośredników. To właśnie tę wartość najtrudniej zbudować gdziekolwiek indziej – podkreśla Łukasz Banaszak, Dyrektor Zarządzający, Sport Biznes Polska

Jedną z kluczowych wartości konferencji organizowanych przez Stowarzyszenie Sport Biznes Polska jest networking. Sport for Brands od lat gromadzi w jednym miejscu decydentów ze świata marketingu, sponsoringu, sportu i mediów.

Uczestnicy mają do dyspozycji dedykowaną aplikację mobilną Sport Biznes Polska, umożliwiającą kontakt z innymi uczestnikami, przeglądanie agendy i profili prelegentów, a także strefę networkingową. Przerwy kawowe i lunch zaplanowano tak, aby maksymalnie sprzyjały budowaniu relacji branżowych.

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