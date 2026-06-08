Szok! Asseco Resovia Rzeszów wycofała się z europejskich pucharów

Ekipa prowadzona przez Massimo Bottiego zakończyła sezon PlusLigi na czwartej lokacie, premiowanej udziałem w rozgrywkach Pucharu CEV 2026/2027. Jak się okazuje, włodarze klubu podjęli decyzję o wycofaniu się z tego turnieju.

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- Tak, zrezygnowaliśmy z udziału w Pucharze CEV. Skupiamy się na lidze i Pucharze Polski - powiedział prezes zarządu klubu z Rzeszowa, Piotr Maciąg, w rozmowie z portalem nowiny24.pl.

W 2024 roku Asseco Resovia wywalczyła Puchar CEV, w walce o końcowy triumf wygrywając z SVG Luneburg.

Puchar CEV to drugie co do ważności rozgrywki w Europie. Najistotniejsza - rzecz jasna - jest Liga Mistrzów.

Po zakończeniu sezonu z Resovią pożegnali się m.in.: Yacine Louati, Erik Shoji, Lukas Vasina czy Jakub Bucki.

Prognozowany skład Asseco Resovii Rzeszów na sezon 2026/2027 można zobaczyć w poniższej galerii:

Tak ma wyglądać skład Asseco Resovii Rzeszów w sezonie 2026/2027 Zobacz galerię

KP, Polsat Sport