Tak kibice przywitali Maję Chwalińską w Polsce! Piękne obrazki

Maja Chwalińska jest obecnie jedną z największych gwiazd światowego tenisa. Pochodząca z Dąbrowy Górniczej zawodniczka zachwyciła wszystkich podczas tegorocznej edycji Roland Garros. Polka poprzez grę w kwalifikacjach zagwarantowała sobie miejsce w głównej drabince French Open.

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Mimo rywalizacji z o wiele wyżej rozstawionymi przeciwniczkami Polka była w stanie dotrzeć aż do finału wielkoszlemowej imprezy, gdzie pokonała ją Mirra Andriejewa.

Historia Polki, a także jej styl bycia poza kortem zachwycił kibiców na całym świecie. Nic zatem dziwnego w tym, że fani postanowili sprawić tenisistce gorące powitanie.

W poniedziałkowy poranek Chwalińska wróciła do Polski. Na warszawskim lotnisku pojawiły się tłumy kibiców, którzy przywitali 24-latkę brawami. Zawodniczka otrzymała również kwiaty i drobne podarunki.

Chwalińska postanowiła podziękować kibicom za wsparcie, robiąc sobie z nimi zdjęcia i rozdając autografy.

Przypomnijmy, że już niedługo rozpocznie się kolejny wielkoszlemowy turniej - Wimbledon. Jeszcze nie wiadomo, czy Chwalińskiej zostanie przyznana dzika karta, by mogła rozpocząć zmagania od razu od głównej drabinki.

Tak kibice przywitali Maję Chwalińską w Warszawie Zobacz galerię

AA, Polsat Sport