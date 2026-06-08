Tak wyglądała sesja zdjęciowa Mirry Andriejewej. Oszałamiające obrazki
Mirra Andriejewa pokonała Maję Chwalińską w sobotnim finale Roland Garros 6:3, 6:2. Był to dla niej siódmy tytuł w karierze, z czego pierwszy wielkoszlemowy. Następnego dnia pozowała do zdjęć ze zdobytym pod wieżą Eiffla.
Mirra Andriejewa od samego początku turnieju prezentowała się znakomicie. Była dobrze przygotowana, skoncentrowana i zabójczo skuteczna. W siedmiu meczach straciła zaledwie jednego seta i po pokonaniu Marty Kostjuk awansowała do finału.
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Rywalizacja z Mają Chwalińską była jednostronna. 19-latka była agresywna, wykorzystywała momenty, nie dając naszej zawodniczce większych nadziei na sukces. Ostatecznie wygrała 6:3, 6:2.
- To było marzenie, by wygrać turniej, który oglądam od lat młodości. Nie mogę uwierzyć, że trzymam to trofeum - powiedziała podczas ceremonii zakończenia imprezy.
Podziękowała również Chwalińskiej. - Miałaś niesamowity turniej, trzy tygodnie, pokonałaś tyle wspaniałych zawodniczek. Wykonałaś niesamowitą robotę. Jesteś bardzo trudną rywalką, nie chciałabym grać z tobą jeszcze raz - dodała.
Dla Rosjanki był to dziewiąty tytuł w karierze. Wcześniej triumfowała w zawodach WTA w Dubaju czy Indian Wells.
Następnego dnia pozowała do zdjęć ze zdobytym pod wieżą Eiffla.
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