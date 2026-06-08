To jeden z pewniaków Grbicia na Ligę Narodów? "Nic się nie zmienia w moim nastawieniu"

Polacy zagrają w chińskim Linyi cztery spotkania, a pierwszym rywalem już w środę 10 czerwca będzie Kuba. Kolejnymi przeciwnikami podopiecznych Nikoli Grbicia będą Słowenia, Japonia oraz Ukraina. To pierwszy z trzech turniejów fazy interkontynentalnej, po której siedem najlepszych reprezentacji awansuje do turnieju finałowego, gdzie czeka już gospodarz - Chiny.

Przypomnijmy, że to właśnie Biało-Czerwoni bronią pierwszego miejsca wywalczonego przed rokiem. Tym razem nasza kadra zagra bez kilku kluczowych zawodników, takich jak Marcin Janusz, który postanowił zakończyć karierę reprezentacyjną ze względów zdrowotnych. Pod jego nieobecność podstawowym rozgrywającym może być Firlej.

- Przyjeżdżam na każde zgrupowanie z takim samym nastawieniem, żeby jak najlepiej pomóc reprezentacji w jakiejkolwiek roli. Jeżeli to będzie rola w dłuższym wymiarze czasu, to również. Jeżeli to będzie zadaniowo lub w jakimkolwiek innym okresie, to również. Nic się nie zmienia w moim nastawieniu. Jaką rolę trener będzie dla mnie widział, taką będę pełnił - powiedział siatkarz w rozmowie z Karoliną Szostak.

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W kadrze na Ligę Narodów znalazło się tradycyjnie sporo młodzieży, której Grbić chce dać szansę i przyjrzeć się ich grze w meczach o stawkę.

- Ciężko jest mi się do tego odnieść, bo przyjechałem na zgrupowanie 27 maja. Pierwsze wrażenia są takie, że chłopaki są pracowici, zasuwają, na każdym treningu starają się wyciskać maksimum z siebie oraz z tego, co mają do zrobienia. Mam nadzieję, że będą się fajnie rozwijać - przyznał Firlej.

Rozmowa z Janem Firlejem w załączonym materiale wideo

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