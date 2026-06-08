Trefl Gdańsk ściąga reprezentanta Polski. Na koncie ma złoty medal PlusLigi i triumf w Lidze Narodów

Krystian NatońskiSiatkówka

Energa Trefl Gdańsk w poniedziałkowe wczesne popołudnie pochwalił się pozyskaniem Michała Gierżota. W swojej karierze reprezentował barwy m.in. Jastrzębskiego Węgla, z którym zdobył mistrzostwo Polski. Obecnie przyjmujący przebywa z kadrą na Lidze Narodów.

Siatkarz w czerwonej koszulce z numerem 10 podczas akcji nad siatką.
fot. Cyfrasport
Gierżot zagra w Treflu Gdańsk od sezonu 2026/2027
Michał Gierżot

Gierżot będzie siatkarzem Trefla w sezonie 2026/2027, o czym poinformował klub za pośrednictwem swojej strony internetowej oraz mediów społecznościowych. Siatkarz ostatnie lata spędził w Cuprum Lubin oraz Stali Nysa. W sezonie 2020/2021 zadebiutował na parkietach PlusLigi w barwach Jastrzębskiego i od razu było mu dane cieszyć się ze złotego medalu.

 

Dobra postawa młodego zawodnika sprawiła, że otrzymał powołanie od Nikoli Grbicia do reprezentacji Polski w 2023 roku. Był w kadrze drużyny, która dwa lata później wygrała Ligę Narodów. Również w tym sezonie znalazł się w gronie powołanych na VNL i obecnie przebywa w Chinach.

 

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- Czuję ekscytację, która zawsze towarzyszy mi przy zmianie barw klubowych. Dołączam do drużyny z Gdańska, bo wiem, że jest to klub, który zawsze budował mocny skład. To dla mnie świetna możliwość dalszego rozwoju i stawiania kolejnych ważnych kroków w karierze - przyznał 24-letni Gierżot.

 

Trefl w minionym sezonie do samego końca walczył o udział w fazie play-off PlusLigi, ale ostatecznie musiał zadowolić się dziewiątym miejscem z punktem straty do ósmej ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. W kadrze ekipy z Trójmiasta na kolejny sezon znajdują się Przemysław Stępień, Piotr Orczyk, Moustapha M'Baye, Aleksiej Nasewicz, Joe Worsley, Damian Schulz, Damian Kogut, Mariusz Schamlewski, Piotr Nowakowski oraz Voitto Koykka.

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MICHAŁ GIERŻOTPLUSLIGASIATKÓWKATREFL GDAŃSK
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