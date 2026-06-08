Wielki powrót Linette! Znakomicie rozpoczęła turniej w Holandii

Magda Linette po nieudanym występie w turnieju w Rzymie doszła do trzeciej rundy Roland Garros. Najpierw pokonała Terezę Valentovą, a potem niespodziewanie wyeliminowała z rywalizacji Jelenę Ostapenko. Nie udało się jednak awansować do kolejnego etapu, gdyż na drodze stanęła Iga Świątek, która wzięła rewanż za porażkę w turnieju w Miami.

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34-latka zainaugurowała w poniedziałek zmagania w zawodach WTA 250 w 's-Hertogenbosch. Jej rywalką była Kimberly Birrell, która ostatnio po sensacyjnym pokonaniu Jessiki Peguli odpadła z Roland Garros po porażce z Oleksandrą Oliynykovą.

Mecz z Australijką fatalnie rozpoczął się dla naszej zawodniczki, która po kilkunastu minutach przegrywała już 0:4. Wiadomo było, że trudno będzie odrobić straty w tym secie.

Linette robiła, co mogła, miała nawet trzy piłki na przełamanie, ale nie dała rady. Ostatecznie pierwszy set zakończył się wynikiem 2:6.

Druga odsłona wyglądała już inaczej. Polka wyglądała pewnie, już w drugim gemie przełamała rywalkę do 0 i konsekwentnie dążyła do wygrania seta. Przy stanie 4:1 po raz drugi wygrała gema przy podaniu Birrell i po chwili przypieczętowała triumf.

Ostatni set był wyrównany. Obie zawodniczki utrzymywały własne podanie. Aż do piątego gema, kiedy czwartego break pointa wykorzystała polska tenisistka. Niedługo potem podwyższyła prowadzenie, a w ostatnim gemie obroniła dwie piłki na przełamanie.

Tym samym Linette pokonała rywalkę 2:6, 6:1, 6:2 i awansowała do kolejnego etapu. Teraz zmierzy się ze zwyciężczynią rywalizacji między Mią Pohankovą a Clarą Tauson. Dunka jest rozstawiona w turnieju z "dwójką".

Magda Linette - Kimberly Birrell 2:6, 6:1, 6:2

HP, Polsat Sport