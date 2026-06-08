Wielki przełom na linii Wisła - Wieczysta? Królewski: Nie da się ich poważnie traktować

Na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana Wieczysta rozegrała dwa zwycięskie baraże - z Polonią Warszawa i ten finałowy z Chrobrym Głogów. Obiekt, którego głównym najemcą jest Wisła Kraków, klub Wojciecha Kwietnia wpisał do dokumentacji licencyjnej i dzięki temu beniaminek uzyskał zielone światło na występy w krajowej elicie, z nadzorem infrastrukturalnym, z uwagi na brak własnego stadionu, który spełniałby wymogi.

ZOBACZ TAKŻE: Królewski postawił twarde warunki. Wieczysta nie może wiecznie liczyć na Wisłę

Początkowo prezes Królewski podjął decyzję na "nie". Dla Wieczystej i Szachtara

- Po konsultacjach i konstruktywnych rozmowach z Radą Nadzorczą klubu i formalnych głosowaniach zdecydowaliśmy, że zespół operacyjny Wisły Kraków nie zorganizuje meczów Wieczystej w Ekstraklasie oraz meczów Szachtara w europejskich pucharach. Wisła Kraków i jej zespół po 4 trudnych latach, a wcześniej po ciężkiej walce o swoją egzystencję musi skupić się przede wszystkim na sprawach wiślackich - ogłosił w sobotę (6 czerwca) właściciel i prezes Wisły Jarosław Królewski.



Zaznaczył także, że jego obowiązkiem jest "traktować sprawy wiślackie i interes naszego klubu priorytetowo - żadne sentymenty i personalne relacje nie są ważniejsze od klubu".

- W sytuacji nowego wyzwania jakim jest Ekstraklasa dokładanie sobie kolejnych obowiązków i sprzedawanie usług dla innych podmiotów jest dla klubu biznesowo nieracjonalne - zarówno w krótkim, jak i długim terminie. Do tego dochodzi aspekt sportowy i emocjonalny. To jest rywalizacja - o wynik, kibica, know-how i pozycję na rynku. Tych emocji w lidze będzie aż za dużo - dodał.

Wisła zaznaczyła, że zarówno Wieczysta, jak i Szachtar mogą porozumieć się z miastem Kraków, które jest właścicielem obiektu, ale same będą musiały zorganizować sprzedaż biletów i przeprowadzić organizację meczu. Jeśli taki wariant wejdzie w życie, Wisła oczekuje, że uzyska rekompensatę za eksploatację murawy, której jest właścicielem.

- Aby zapewnić minimum należy dokonać inwestycji na poziomie kilku milinów złotych. W innym wypadku obie drużyny będą w zimowym okresie grać w błocie - wyliczył prezes Królewski.

Wieczysta nie dotrzymała gwarancji Komisji Licencyjnej. Zgoda na grę poza Krakowem mało realna

W ubiegłym sezonie, po awansie do 1. ligi Wieczystej również nie udało się porozumieć z Wisłą ws. stadionu. Udało jej się tam rozegrać jedynie pierwszoligowe derby Krakowa i choć w protokole gospodarzem była Wieczysta, spotkanie zorganizowała Wisła. Na co dzień ekipa Kazimierza Moskala podejmowała rywali na stadionie Zagłębia Sosnowiec. W PZPN-ie słyszymy jednak, że teraz opcja przeprowadzki Krakowian do innego miasta nie wchodzi w rachubę.

- Jak każdy klub Ekstraklasy, Wieczysta musi grać na obiekcie w miejscowości, w której znajduje się siedziba klubu. Jeśli finalnie nie uda jej się porozumieć ws. korzystania ze stadionu Wisły, będzie mogła negocjować z Cracovią, więc beniaminek nie jest w sytuacji bez wyjścia - usłyszeliśmy w PZPN-ie.

Podobną drogę przeszła Puszcza z podkrakowskich Niepołomic, która po awansie do Ekstraklasy w sezonie 2022/2023, chciała korzystać z obiektu Wisły, ale gdy pomysł ten zbojkotowali kibice "Białej Gwiazdy", klub Tomasza Tułacza korzystał ze stadionu Cracovii. Gościnność "Pasów" trwała przez cały sezonu 2023/2024 i ponad połowę kampanii 2024/2025. Do Niepołomic Puszcza wróciła dopiero w marcu 2025 r., gdy jej stadion został dostosowany do wymogów Ekstraklasy.

Po awansie do 1. ligi Wieczysta uzyskała zgodę na podejmowanie rywali w Sosnowcu, ale także dzięki temu, że przedstawiła harmonogram modernizacji własnego stadionu i gwarancje finansowania prac. Na podstawie tych deklaracji Komisja Licencyjna PZPN zgodziła się na występy Wieczystej w 1. lidze w mieście z dala od siedziby klubu.



KL PZPN widzi, że w ciągu minionych 12 miesięcy na stadionie Wieczystej nie doszło do żadnych prac, zatem deklaracje klubu nie zostały zrealizowane.

Dlatego klub musi przedstawić nowy plan źródła jego finansowania, jeśli chce uzyskać licencję do gry na stadionie zastępczym poza Krakowem. Z samego założenia występy na takim są stanem przejściowym na okres dostosowania obiektu macierzystego do wymogów Ekstraklasy.

Warta Poznań to osobny przypadek

Często podawany jest przykład Warty Poznań, która w roli gospodarza występowała w Grodzisku Wielkopolskim. Od znających szczegóły ekspertów ds. Licencji słyszymy jednak, że właściciel Warty Poznań Bartłomiej Farjaszewski nabył główną trybunę oraz część hotelową stadionu w Grodzisku Wielkopolskim. Dlatego Warta dostała zgodę na występy 50 km od Poznania.

Sezon 2026/2027 rozpocznie się 24 lipca. Miesiąc przed pierwszym meczem Wieczysta musi przedstawić umowę na korzystanie ze stadionu w Krakowie. Albo wiarygodny, poparty deklaracjami finansowania, plan dostosowania własnego stadionu. Wówczas będzie mogła przejściowo grać poza Krakowem.

Przełom na linii Wisła - Wieczysta? Królewski komentuje

"Meczyki" donoszą, że nastąpił przełom w negocjacjach klubu Wojciecha Kwietnia z Wisłą. Prezes Królewski daleki jest jednak od odtrąbienia sukcesu.

- Nie da się tego klubu (Wieczystej) poważnie traktować, jeśli chodzi o negocjacje i ich prowadzenie. Nie będzie dziś żadna umowa podpisana. Co najwyżej list intencyjny i to dotyczący samej murawy. Dziesiątki spraw do ustalenia - zdementował szef Wisły.



Wieczysta bez problemu uporała się z innym problemem formalnym, który stał na jej drodze do Ekstraklasy. Założyła spółkę akcyjną, dzięki czemu Ekstraklasa SA będzie mogła jej przekazać udziały.

Prezesem Wieczysta SA został Andrzej Turecki, a wiceprezesem Sławomir Peszko. Obaj piastowali identyczne funkcje, gdy klub funkcjonował jako stowarzyszenie kultury fizycznej. W zarządzie ani w Radzie Nadzorczej nie ma głównego sponsora i decydenta klubu – Wojciecha. W RN zasiada za to jego syn Grzegorz, obok Jacka Ścigalskiego i Łukasza Ścigalskiego, którzy przy Chałupnika pracują od wielu lat. Jacek Ścigalski w zarządzie KS Wieczysta jest od 2008 r. Turecki i G. Kwiecień do grona sterników dołączyli w lipcu 2020 r.

Na drugim froncie Wieczysta stara się uzupełnić skład. 15 jej piłkarzom kontakty wygasają 30 czerwca.