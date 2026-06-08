WTA 250 w s'Hertogenbosch: Magda Linette - Kimberly Birrell. Relacja live i wynik na żywo
Magda Linette - Kimberly Birrell to mecz pierwszej rundy turnieju WTA 250 w s'Hertogenbosch. Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Kimberly Birrell na Polsatsport.pl.
Magda Linette po rozczarowującym występie w turnieju w Rzymie całkiem nieźle radziła sobie na początku Roland Garros. Najpierw pokonała Terezę Valentovą, a potem niespodziewanie wyeliminowała z rywalizacji Jelenę Ostapenko.
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Nie udało się jednak awansować do kolejnego etapu, gdyż na drodze stanęła Iga Świątek, która wzięła rewanż za porażkę w turnieju w Miami. Po nieco ponad tygodniu Linette wraca na kort.
Jej rywalką w pierwszej rundzie turnieju WTA 250 w s'Hertogenbosch będzie Kimberly Birrell. Australijka ma ostatnio kryzys. Od marca przegrała cztery mecze z rzędu, a serię przełamała dopiero na inaugurację Roland Garros.
Sensacyjnie pokonała wówczas czwartą rakietę świata Jessicę Pegulę 1:6, 6:3, 6:3. Birrell nie nacieszyła się jednak sukcesem zbyt długo, gdyż w kolejnej rundzie przegrała z wyżej notowaną Oleksandrą Oliynykovą.
Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Kimberly Birrell na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl