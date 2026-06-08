Maria, mimo że jest ubiegłoroczną triumfatorką, musiała przechodzić kwalifikacje. W nich pokonała kolejno Yuriko Lily Miyazaki i Kamillę Rachimową.

ZOBACZ TAKŻE: Obrończyni tytułu pominięta przez organizatorów! "Kwestia szacunku"

Sakkari z kolei, jako 37. rakieta świata, rozpoczyna zmagania od pierwszej rundy. W swoim poprzednim spotkaniu, które miało miejsce podczas zakończonego niedawno French Open, Greczynka uległa późniejszej finalistce całego turnieju - Mai Chwalińskiej.

Relacja live i wynik na żywo meczu Maria Sakkari - Tatjana Maria na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport