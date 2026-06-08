WTA w Londynie: Maria Sakkari - Tatjana Maria. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Maria Sakkari i Tatjana Maria zagrają ze sobą w pierwszej rundzie turnieju WTA w Londynie. Kto wygra to spotkanie? Relacja live i wynik na żywo meczu Maria Sakkari - Tatjana Maria na Polsatsport.pl.

Maria, mimo że jest ubiegłoroczną triumfatorką, musiała przechodzić kwalifikacje. W nich pokonała kolejno Yuriko Lily Miyazaki i Kamillę Rachimową. 

 

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Sakkari z kolei, jako 37. rakieta świata, rozpoczyna zmagania od pierwszej rundy. W swoim poprzednim spotkaniu, które miało miejsce podczas zakończonego niedawno French Open, Greczynka uległa późniejszej finalistce całego turnieju - Mai Chwalińskiej. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Maria Sakkari - Tatjana Maria na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport
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MARIA SAKKARITATJANA MARIATENISTURNIEJE ATP I WTA

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